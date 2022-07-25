https://uz.sputniknews.ru/20220725/vuchich-zayavil-chto-serbiya-ne-otkajetsya-ot-svoix-tsennostey-po-chemu-to-trebovaniyu-26500808.html

Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей по чьему-то требованию

Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей по чьему-то требованию

Так президент Сербии Александр Вучич ответил послу США - подробности

2022-07-25T17:11+0500

2022-07-25T17:11+0500

2022-07-25T17:11+0500

в мире

сербия

президент

посол сша

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ТАШКЕНТ, 25 июл– Sputnik. Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и своих ценностей. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ответ на слова посла США Кристофера Хилла, сообщает РИА Новости.Сегодня во время осмотра строительства моста через реку Дрину в районе города Шабац местные журналисты попросили Вучича прокомментировать заявление посла США, который сказал, что ожидает, что новое сербское правительство будет прозападно ориентированным.Кроме того, сербский лидер подчеркнул, что Сербия находится на европейском пути, и что этот путь она продолжит, однако будет сохранять свои ценности и не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию.Уточним, в Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, которые состоялись 3 апреля.Ранее Александр Вучич заявил, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется "ад".Он также выразил опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читать также: В Киеве угрожают Вучичу после его слов о предложении ПутинаБалканы — новый фронт войны с Россией

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сербия, президент, посол сша