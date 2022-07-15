https://uz.sputniknews.ru/20220715/v-kieve-ugrojayut-vuchichu-posle-ego-slov-o-predlojenii-putina-26203182.html

В Киеве угрожают Вучичу после его слов о предложении Путина

В Киеве угрожают Вучичу после его слов о предложении Путина

Украина и Хорватия хотят перевоспитать Вучича и помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, заявили в Раде.

2022-07-15T08:53+0500

2022-07-15T08:53+0500

2022-07-15T09:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

президент

россия

сербия

владимир путин

запад

украина

киев

конфликт

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее сербский лидер заявил, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется "ад".Вучич также выразил опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет адПосол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка

россия

сербия

украина

киев

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президент, россия, сербия, владимир путин, запад, украина, киев, конфликт