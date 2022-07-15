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В Киеве угрожают Вучичу после его слов о предложении Путина
В Киеве угрожают Вучичу после его слов о предложении Путина
Украина и Хорватия хотят перевоспитать Вучича и помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, заявили в Раде.
2022-07-15T08:53+0500
2022-07-15T08:53+0500
2022-07-15T09:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.Ранее сербский лидер заявил, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется "ад".Вучич также выразил опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Президент Сербии: если Запад не примет условия Путина, всех ждет адПосол КНДР в России вручил документ о признании ДНР представителю Донецка
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В Киеве угрожают Вучичу после его слов о предложении Путина
08:53 15.07.2022 (обновлено: 09:21 15.07.2022)
Украина и Хорватия хотят перевоспитать Вучича и помешать возможному вступлению Сербии в ЕС, заявили в Раде.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны, заявил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", — цитирует РИА Новости
украинский парламентарий.
Ранее сербский лидер заявил, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям по Украине президента России Владимира Путина, в мире начнется "ад".
Вучич также выразил опасения по поводу рисков перетекания украинского конфликта в более масштабный.
"Сейчас весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией, а нынешний вооруженный конфликт можно назвать почти мировым, — отметил он.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.