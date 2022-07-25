https://uz.sputniknews.ru/20220725/vulkan-sakuradzima-v-yaponii-vybrosil-novyy-stolb-pepla-na-vysotu-2200-metrov-26484106.html

Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил новый столб пепла на высоту 2200 метров

Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил новый столб пепла на высоту 2200 метров

Первое извержение стратовулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе объявлен пятый уровень опасности.

2022-07-25T08:51+0500

2022-07-25T08:51+0500

2022-07-25T08:51+0500

в мире

япония

извержение

вулкан

эвакуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/19/26484229_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b0d14886574dc305a7defcf1f6625690.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл– Sputnik. Стратовулкан Сакурадзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии снова выбросил столб дыма и пепла на высоту 2200 метров, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство Киодо.Из района извержения эвакуированы 33 человека, сообщений о пострадавших нет.Напомним, накануне вечером на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Был объявлен пятый, то есть самый высокий уровень опасности, который предполагает немедленную эвакуацию людей, находящихся в радиусе трех километров.Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана, сообщило РИА Новости.Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей, однако из них эвакуировались только 33 человека. В радиусе 2,5 километра зафиксирован выброс вулканических камней, возможен сход пирокластических потоков.Стратовулкан или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла. Извергаемая лава вязкая и густая и застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.Читайте также: Российский "МТС Банк" запустил мгновенные переводы в Узбекистан

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

япония, извержение, вулкан, эвакуация