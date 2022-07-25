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Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил новый столб пепла на высоту 2200 метров
Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил новый столб пепла на высоту 2200 метров
Первое извержение стратовулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе объявлен пятый уровень опасности.
2022-07-25T08:51+0500
2022-07-25T08:51+0500
2022-07-25T08:51+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл– Sputnik. Стратовулкан Сакурадзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии снова выбросил столб дыма и пепла на высоту 2200 метров, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на агентство Киодо.Из района извержения эвакуированы 33 человека, сообщений о пострадавших нет.Напомним, накануне вечером на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Был объявлен пятый, то есть самый высокий уровень опасности, который предполагает немедленную эвакуацию людей, находящихся в радиусе трех километров.Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана, сообщило РИА Новости.Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей, однако из них эвакуировались только 33 человека. В радиусе 2,5 километра зафиксирован выброс вулканических камней, возможен сход пирокластических потоков.Стратовулкан или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла. Извергаемая лава вязкая и густая и застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.Читайте также: Российский "МТС Банк" запустил мгновенные переводы в Узбекистан
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япония, извержение, вулкан, эвакуация
Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил новый столб пепла на высоту 2200 метров
Первое извержение стратовулкана Сакурадзима на японском острове Кюсю произошло вечером в воскресенье, в регионе объявлен пятый уровень опасности.
ТАШКЕНТ, 25 июл– Sputnik.
Стратовулкан Сакурадзима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии снова выбросил столб дыма и пепла на высоту 2200 метров, сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на агентство Киодо.
Из района извержения эвакуированы 33 человека, сообщений о пострадавших нет.
Напомним, накануне вечером на острове Кюсю произошло извержение вулкана Сакурадзима. Был объявлен пятый, то есть самый высокий уровень опасности, который предполагает немедленную эвакуацию людей, находящихся в радиусе трех километров.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился предпринять меры по сбору и анализу информации, а также защите людей после извержения вулкана, сообщило РИА Новости
.
"Поручено действовать по трем направлениям: немедленно собрать данные о возможном ущербе, предпринять все необходимые меры при содействии с местными администрациями для эвакуации жителей и альпинистов и для предотвращения ущерба, а также усилить наблюдение за вулканической активностью и предоставлять своевременное информирование местных жителей", - говорится в сообщении на сайте канцелярии премьера,
Эвакуация была объявлена для 51 человека из 33 семей, однако из них эвакуировались только 33 человека. В радиусе 2,5 километра зафиксирован выброс вулканических камней, возможен сход пирокластических потоков.
Стратовулкан или слоистый вулкан — тип вулкана, имеющий коническую форму и сложенный из множества затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла. Извергаемая лава вязкая и густая и застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.