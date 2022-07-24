https://uz.sputniknews.ru/20220724/rossiyskiy-mts-bank-zapustil-mgnovennye-perevody-v-uzbekistan-26481453.html

Российский "МТС Банк" запустил мгновенные переводы в Узбекистан

Российский "МТС Банк" запустил мгновенные переводы в Узбекистан

Для операции понадобится номер перевода и паспорт.

2022-07-24T18:39+0500

2022-07-24T18:39+0500

2022-07-24T18:39+0500

общество

узбекистан

денежные переводы

приложение

мтс

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. "МТС Банк" объявил о запуске сервиса мгновенных переводов "АзияЭкспресс" в Узбекистан. Партнером банка выступит "Азия-Инвест Банк". Об этом сообщает газета "Янги Узбекистон". Теперь клиенты "МТС Банка" могут переводить деньги в рублях онлайн в приложении банка. Переводы в долларах США, евро, рублях и узбекских сумах доступны в банках-участниках системы финансовых переводов "АзияЭкспресс". Для операции необходимо предоставить номер перевода и паспорт.Также для онлайн-перевода с выдачей наличных денег через приложение "МТС Банка" необходимо зайти в раздел "Платежи", затем выбрать "За рубеж", потом - страну "Узбекистан" и платежную систему "АзияЭкспресс". Далее нужно ввести получателя и указать сумму перевода.Сервис доступен с использованием счетов и банковских карт "МТС Банка", так и карт других банков, привязанных к платежным системам "МТС Банка".Читайте также:Uzbekistan Airways запустили приложение для покупки билетовВ Узбекистане заработала онлайн-площадка для экспорта

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узбекистан, денежные переводы, приложение, мтс