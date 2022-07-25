https://uz.sputniknews.ru/20220725/xalat-iz-sogda-kotoromu-1311-let-dojil-do-nashix-dney-26484840.html
Халат из Согда, которому 1311 лет, дожил до наших дней
Халат из Согда, которому 1311 лет, дожил до наших дней
Об единственно сохранившемся в мире артефаке рассказали на VI Международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
2022-07-25T08:30+0500
2022-07-25T08:30+0500
2022-07-25T08:30+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Халат из Согда, которому 1311 лет, дожил до наших дней. Об этом удивительном артефакте рассказала Хеба Найел Баракат, главный куратор Музея исламского искусства в Малайзии, где и хранится уникальный халат.По словам специалиста, это единственный в мире согдийский халат, других не сохранилось. На его рукавах изображены крылатые кони с древом жизни под копытами. До сих пор различимы цвета ткани (зеленый, красный, синий и кремовый), а также рисунки в виде медальонов.Примечательно, но на стенах самаркандского Афросиаба была найдена фреска, изображающая группу людей в точно таких же халатах.Артефак можно увидеть в Музее исламского искусства Куала-Лумпура в Малазии.Напомним, в Самарканде в эти дни проходит VI Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.Читайте также: В Италии обнаружили золотую коллекцию Бухарского эмира
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узбекистан, самарканд, артефакты, согдиана
Халат из Согда, которому 1311 лет, дожил до наших дней
Об единственно сохранившемся в мире артефаке рассказали на VI Международном конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Халат из Согда, которому 1311 лет, дожил до наших дней. Об этом удивительном артефакте рассказала Хеба Найел Баракат, главный куратор Музея исламского искусства в Малайзии, где и хранится уникальный халат.
По словам специалиста, это единственный в мире согдийский халат, других не сохранилось. На его рукавах изображены крылатые кони с древом жизни под копытами. До сих пор различимы цвета ткани (зеленый, красный, синий и кремовый), а также рисунки в виде медальонов.
Примечательно, но на стенах самаркандского Афросиаба была найдена фреска, изображающая группу людей в точно таких же халатах.
Артефак можно увидеть в Музее исламского искусства Куала-Лумпура в Малазии.
Напомним, в Самарканде в эти дни проходит VI Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.