https://uz.sputniknews.ru/20220725/v-italii-obnarujili-zolotuyu-kollektsiyu-buxarskogo-emira-26483682.html

В Италии обнаружили золотую коллекцию Бухарского эмира

В Италии обнаружили золотую коллекцию Бухарского эмира

Коллекция включает в себя разные виды женских украшений.

2022-07-25T07:48+0500

2022-07-25T07:48+0500

2022-07-25T10:08+0500

культура

италия

золото

ювелирные украшения

бухара

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Национальном музее восточного искусства имени Джузеппе Туччи Паола Д’Аморе нашли золотую коллекцию Бухарского эмира, рассказала представитель музея на полях VI Международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана - фундамент нового ренессанса". Об этом сообщает корреспондент Sputnik. В коллекции представлены такие украшения, как тиары тиллякош из позолоченного серебра, жемчуга и перламутра, серебряные и позолоченные подвески, племенные кольца, а также золотые украшения для носа.Также музей имеет в своей коллекции этнические украшения из Пакистана, Афганистана, Ирана, Индии, Непала и Тибета. В уникальное собрание входят украшения Кушанского периода, включая кольца, серьги, ожерелья, браслеты и золотые слитки.В работе конгресса приняли участие представители международных организаций, директора известных международных музеев, академики, профессора, доктора наук и многие другие.Напомним: В Самарканде с 22 по 24 июля проходил VI Международный конгресс Всемирного общества "Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса".Читайте также:В Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в ТатарстанеВ Казахстане ученые обнаружили три древних захоронения - фото

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италия, золото, ювелирные украшения, бухара