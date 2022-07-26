https://uz.sputniknews.ru/20220726/chto-obsudili-zamestiteli-glav-pravitelstv-uzbekistana-i-kyrgyzstana-26537727.html
Что обсудили заместители глав правительств Узбекистана и Кыргызстана
Что обсудили заместители глав правительств Узбекистана и Кыргызстана
Переговоры между заместителями глав двух государств прошли в формате видеоконференции.
2022-07-26T15:27+0500
2022-07-26T15:27+0500
2022-07-26T15:27+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
заместитель министра
правительство
правительство узбекистана
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев провел переговоры в формате видеоконференции с заместителем председателя Кабмина Кыргызстана Бакытом Торобаевым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Известно, что стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также детально рассмотрели действия по развитию промышленной кооперации. В данное время в республике действует 289 предприятий с кыргызским капиталом, из них 129 совместных предприятий и 160 – со стопроцентным иностранным капиталом.Также в ходе переговоров Ходжаев и Торобаев выразили готовность наращивать количество совместных проектов двух стран в сферах энергетики, легкой, фармацевтической, автомобильной промышленности, выпуска строительных материалов и сельхозпродукции, а также производства аграрной техники, легковых автомобилей и базальтового волокна.Кроме этого, чиновники также обговорили и другие приоритетные направления взаимодействия, которые включены в Программу торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации между двумя странами на 2022-2025 годы.Читайте также:
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узбекистан, кыргызстан, заместитель министра, правительство, правительство узбекистана
Что обсудили заместители глав правительств Узбекистана и Кыргызстана
Переговоры между заместителями глав правительств двух государств прошли в формате видеоконференции.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
В понедельник министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев провел переговоры в формате видеоконференции с заместителем председателя Кабмина Кыргызстана Бакытом Торобаевым. Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
Известно, что стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также детально рассмотрели действия по развитию промышленной кооперации. В данное время в республике действует 289 предприятий с кыргызским капиталом, из них 129 совместных предприятий и 160 – со стопроцентным иностранным капиталом.
Также в ходе переговоров Ходжаев и Торобаев выразили готовность наращивать количество совместных проектов двух стран в сферах энергетики, легкой, фармацевтической, автомобильной промышленности, выпуска строительных материалов и сельхозпродукции, а также производства аграрной техники, легковых автомобилей и базальтового волокна.
Кроме этого, чиновники также обговорили и другие приоритетные направления взаимодействия, которые включены в Программу торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации между двумя странами на 2022-2025 годы.