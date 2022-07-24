https://uz.sputniknews.ru/20220724/shavkat-mirziyoev-provel-telefonnyy-razgovor-s-prezidentom-kyrgyzstana--26475078.html

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана

Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана

Мирзиёев и Жапаров обсудили вопросы двусторонней повестки.

2022-07-24T14:48+0500

2022-07-24T14:48+0500

2022-07-24T14:48+0500

политика

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.В начале разговора Жапаров поздравил Мирзиёева с днем рождения, пожелав мира, благополучия и процветания.В ходе беседы стороны отметили важность работы по новому пакету торговых контрактов и соглашений в сфере промышленности, а также других документов двустороннего сотрудничества.Главы государств уделили особое внимание продвижению крупных региональных проектов в сфере энергетики и транспорта.Читайте также:Телефонный разговор Мирзиёева и Токаева — что обсудили президентыРахмон поздравил Мирзиёева с днем рождения по телефону

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шавкат мирзиёев, садыр жапаров, телефонный разговор