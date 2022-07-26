https://uz.sputniknews.ru/20220726/kak-budut-vyplachivat-posobie-po-beremennosti-i-rodam-26546651.html

Как будут выплачивать пособие по беременности и родам

Как будут выплачивать пособие по беременности и родам

В Узбекистане создадут Фонд социального страхования, а деньги будут перечислять через информационную систему "Единый реестр соцзащиты"

2022-07-26T20:11+0500

2022-07-26T20:11+0500

2022-07-26T20:11+0500

общество

социальные пособия

беременность

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. С 1 сентября 2022 года изменится порядок начисления пособий по беременности и родам. В частности, размер пособия будет связан с минимальными потребительскими расходами, а деньги будут поступать в рамках государственного социального страхования.Для этого в составе Министерства финансов создадут Фонд социального страхования без статуса юридического лица. Такие изменения предусматривает Указ президента "Об утверждении стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан".При этом, если в трудовом стаже сотрудницы есть перерывы до одного месяца, то при исчислении непрерывного трудового стажа учтут рабочие месяцы как до перерывов, так и после них.Согласно документу, в перспективе выплату пособий в рамках государственного социального страхования будут поэтапно переводить на информационную систему "Единый реестр социальной защиты".Напомним, в Узбекистане за последние три года количество семей, получающих пособие, увеличилось в четыре раза и достигло 1,9 млн. Власти также расширили охват пособиями по уходу за детьми для малообеспеченных семей. При этом возраст детей, учитываемый при назначении пособия, повысили с 14 лет до 18 лет, срок выплат продлили с 6 месяцев до 12 месяцев, а размер пособия стал больше в среднем в 1,5 раза.Кроме того, в стране увеличили минимальный размер пособия по безработице в 3,2 раза и внедрили более 20 новых инструментов, направленных на обеспечение занятости населения.Читайте также: В Самарканде появится консульство Российской Федерации

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социальные пособия, беременность