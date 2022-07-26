https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-samarkande-poyavitsya-konsulstvo-rossiyskoy-federatsii-26542142.html

В Самарканде появится консульство Российской Федерации

В Самарканде появится консульство Российской Федерации

МИД России планирует открыть несколько дипломатических миссий в разных странах – подробности.

2022-07-26T16:52+0500

2022-07-26T16:52+0500

2022-07-26T16:52+0500

общество

россия

самарканд

консульство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/10/23366772_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_8a54ca67ab5ca890ccb0ebdc09c3ffc1.jpg

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Самарканде откроется консульство Российской Федерации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.Помимо Узбекистана, российский МИД планирует открыть представительства в казахстанском Актау, белоруском Гродно, мексиканском Канкуне, а также в регионах, где вырос поток российских туристов.По его словам, сейчас Россия ведет работу по кардинальному увеличению штатов своих дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ.Читайте также: Левин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России

россия

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, самарканд, консульство