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https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-samarkande-poyavitsya-konsulstvo-rossiyskoy-federatsii-26542142.html
В Самарканде появится консульство Российской Федерации
В Самарканде появится консульство Российской Федерации
МИД России планирует открыть несколько дипломатических миссий в разных странах – подробности.
2022-07-26T16:52+0500
2022-07-26T16:52+0500
общество
россия
самарканд
консульство
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Самарканде откроется консульство Российской Федерации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.Помимо Узбекистана, российский МИД планирует открыть представительства в казахстанском Актау, белоруском Гродно, мексиканском Канкуне, а также в регионах, где вырос поток российских туристов.По его словам, сейчас Россия ведет работу по кардинальному увеличению штатов своих дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ.Читайте также: Левин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России
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россия, самарканд, консульство

В Самарканде появится консульство Российской Федерации

16:52 26.07.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевВид на город Самарканд в Узбекистане
Вид на город Самарканд в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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МИД России планирует открыть несколько дипломатических миссий в разных странах – подробности.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Самарканде откроется консульство Российской Федерации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.
Помимо Узбекистана, российский МИД планирует открыть представительства в казахстанском Актау, белоруском Гродно, мексиканском Канкуне, а также в регионах, где вырос поток российских туристов.
"По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау (Казахстан), Гродно (Беларусь), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан)", — рассказал Волынкин.
По его словам, сейчас Россия ведет работу по кардинальному увеличению штатов своих дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ.
Читайте также: Левин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России
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