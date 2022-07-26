https://uz.sputniknews.ru/20220726/kak-prigotovit-baursak-26516328.html
Как приготовить баурсак
Как приготовить баурсак
О том, как приготовить вкусный баурсак, читайте в нашем материале.
2022-07-26T07:00+0500
2022-07-26T07:00+0500
2022-07-26T09:27+0500
это интересно
рецепт
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Баурсак – это традиционное блюдо казахской кухни, а также башкирской, татарской и других азиатских кухонь. Рецепт баурсаков несложен: это кусочки теста, жаренные во фритюре. Обычно баурсаки готовятся из пресного или дрожжевого теста, но есть и баурсаки, рецепт которых предлагает сделать их из творожного теста.Ингредиенты (на 12 порций):ПриготовлениеСначала нужно подготовить ингредиенты. Продукты для баурсаков нужны самые обыкновенные. Масло растопить на водяной бане и немного остудить.В посуду выпустить яйца, налить молока, добавить масло, сахар, соль и немного дрожжей, хотя часто дрожжи вообще не кладут. Смесь хорошо перемешать до полного растворения сахара, соли и дрожжей.Затем ввести просеянную муку и замесить тесто. Оно должно быть мягче, чем тесто для домашней лапши.Взять тесто кусками по 100-150 г (порцию теста разрезать на 16 кусков). Раскатать их тонкими колбасками, примерно 1-1,5 см толщиной. Нарезать кусочками величиной с лесной орех.Растительное масло налить в казан и разогреть.Кусочки погрузить в кипящее масло.Помешивая, обжарить до румяной корочки (2-3 минуты) на сильном огне.Готовый баурсак сцедить в дуршлаг (или выложить на бумажное полотенце). Дать стечь жиру.Баурсак подается на стол холодным. Например, к чаю.Баурсак можно посыпать сахарной пудрой. Его можно есть с катыком и молоком.Баурсак также хорошо брать в дорогу.Читайте также:Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара
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рецепт
Как приготовить баурсак
07:00 26.07.2022 (обновлено: 09:27 26.07.2022)
О том, как приготовить вкусный баурсак, читайте в нашем материале.
Баурсак – это традиционное блюдо казахской кухни, а также башкирской, татарской и других азиатских кухонь.
Рецепт баурсаков несложен: это кусочки теста, жаренные во фритюре. Обычно баурсаки готовятся из пресного или дрожжевого теста, но есть и баурсаки, рецепт которых предлагает сделать их из творожного теста.
Ингредиенты (на 12 порций):
масло растительное — 300-350 г;
сахарная пудра (по желанию) — 1-2 ст. ложки.
Сначала нужно подготовить ингредиенты. Продукты для баурсаков нужны самые обыкновенные.
Масло растопить на водяной бане и немного остудить.
В посуду выпустить яйца, налить молока, добавить масло, сахар, соль и немного дрожжей, хотя часто дрожжи вообще не кладут. Смесь хорошо перемешать до полного растворения сахара, соли и дрожжей.
Затем ввести просеянную муку и замесить тесто. Оно должно быть мягче, чем тесто для домашней лапши.
Взять тесто кусками по 100-150 г (порцию теста разрезать на 16 кусков). Раскатать их тонкими колбасками, примерно 1-1,5 см толщиной. Нарезать кусочками величиной с лесной орех.
Растительное масло налить в казан и разогреть.
Кусочки погрузить в кипящее масло.
Помешивая, обжарить до румяной корочки (2-3 минуты) на сильном огне.
Готовый баурсак сцедить в дуршлаг (или выложить на бумажное полотенце). Дать стечь жиру.
Баурсак подается на стол холодным. Например, к чаю.
Баурсак можно посыпать сахарной пудрой. Его можно есть с катыком и молоком.
Баурсак также хорошо брать в дорогу.