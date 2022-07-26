https://uz.sputniknews.ru/20220726/kak-prigotovit-baursak-26516328.html

Как приготовить баурсак

Как приготовить баурсак

О том, как приготовить вкусный баурсак, читайте в нашем материале.

2022-07-26T07:00+0500

2022-07-26T07:00+0500

2022-07-26T09:27+0500

это интересно

рецепт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/19/26516537_0:94:843:568_1920x0_80_0_0_5a9dea5ed70fb1a3d3b0f16c8afa6ed6.jpg

Баурсак – это традиционное блюдо казахской кухни, а также башкирской, татарской и других азиатских кухонь. Рецепт баурсаков несложен: это кусочки теста, жаренные во фритюре. Обычно баурсаки готовятся из пресного или дрожжевого теста, но есть и баурсаки, рецепт которых предлагает сделать их из творожного теста.Ингредиенты (на 12 порций):ПриготовлениеСначала нужно подготовить ингредиенты. Продукты для баурсаков нужны самые обыкновенные. Масло растопить на водяной бане и немного остудить.В посуду выпустить яйца, налить молока, добавить масло, сахар, соль и немного дрожжей, хотя часто дрожжи вообще не кладут. Смесь хорошо перемешать до полного растворения сахара, соли и дрожжей.Затем ввести просеянную муку и замесить тесто. Оно должно быть мягче, чем тесто для домашней лапши.Взять тесто кусками по 100-150 г (порцию теста разрезать на 16 кусков). Раскатать их тонкими колбасками, примерно 1-1,5 см толщиной. Нарезать кусочками величиной с лесной орех.Растительное масло налить в казан и разогреть.Кусочки погрузить в кипящее масло.Помешивая, обжарить до румяной корочки (2-3 минуты) на сильном огне.Готовый баурсак сцедить в дуршлаг (или выложить на бумажное полотенце). Дать стечь жиру.Баурсак подается на стол холодным. Например, к чаю.Баурсак можно посыпать сахарной пудрой. Его можно есть с катыком и молоком.Баурсак также хорошо брать в дорогу.Читайте также:Нежный и хрустящий: легкий творожный пирог без сахара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт