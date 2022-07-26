https://uz.sputniknews.ru/20220726/norov-uzbekistan-zainteresovan-v-stanovlenii-afganistana-26524615.html

Норов: Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана

Норов: Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана

В Ташкенте проходит международная конференция по Афганистану, участие в которой принимают специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств.

2022-07-26T10:32+0500

2022-07-26T10:32+0500

2022-07-26T10:34+0500

политика

узбекистан

ташкент

международная конференция по афганистану

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности. Об этом заявил и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов на проходящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также добавил, что в связи с этим выработка совместных подходов по решению социально-экономических проблем Афганистана на данном этапе развития страны должна стать главным приоритетом для государств региона и мирового сообщества.Глава МИД подчеркнул, что уверен в том, что данное мероприятие будет способствовать выработке совместных подходов международного сообщества как по вопросу оказания афганскому народу необходимого гуманитарного содействия, так и восстановлению экономики страны.Кроме того, он считает, что выполнение властями Афганистана основных требований международного сообщества является гарантией мирного будущего афганского народаНапомним, что в работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с ИСМИ, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.В частности, среди приглашенных "мозговых центров" такие структуры, как Observer Research Foundation, Институт оборонных исследований и анализа (Индия), Центр глобальных и стратегических исследований, Исламабадский институт политических исследований (Пакистан), институты стратегических исследований при президентах стран Центральной Азии и другие.Читайте также: Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана

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узбекистан, ташкент, международная конференция по афганистану, афганистан