https://uz.sputniknews.ru/20220726/norov-uzbekistan-zainteresovan-v-stanovlenii-afganistana-26524615.html
Норов: Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана
Норов: Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана
В Ташкенте проходит международная конференция по Афганистану, участие в которой принимают специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств.
2022-07-26T10:32+0500
2022-07-26T10:32+0500
2022-07-26T10:34+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности. Об этом заявил и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов на проходящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также добавил, что в связи с этим выработка совместных подходов по решению социально-экономических проблем Афганистана на данном этапе развития страны должна стать главным приоритетом для государств региона и мирового сообщества.Глава МИД подчеркнул, что уверен в том, что данное мероприятие будет способствовать выработке совместных подходов международного сообщества как по вопросу оказания афганскому народу необходимого гуманитарного содействия, так и восстановлению экономики страны.Кроме того, он считает, что выполнение властями Афганистана основных требований международного сообщества является гарантией мирного будущего афганского народаНапомним, что в работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с ИСМИ, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.В частности, среди приглашенных "мозговых центров" такие структуры, как Observer Research Foundation, Институт оборонных исследований и анализа (Индия), Центр глобальных и стратегических исследований, Исламабадский институт политических исследований (Пакистан), институты стратегических исследований при президентах стран Центральной Азии и другие.Читайте также: Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана
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узбекистан, ташкент, международная конференция по афганистану, афганистан
Норов: Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана
10:32 26.07.2022 (обновлено: 10:34 26.07.2022)
В Ташкенте проходит международная конференция по Афганистану, участие в которой принимают специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
В обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности. Об этом заявил и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов на проходящей в Ташкенте международной конференции по Афганистану, сообщает корреспондент Sputnik
Узбекистан.
"Мы придерживаемся четкой позиции, что в обозримом будущем Афганистан будет оставаться важным фактором региональной безопасности, напрямую затрагивающим национальные интересы региональных стран, прежде всего, сопредельных государств", —сказал Норов.
Он также добавил, что в связи с этим выработка совместных подходов по решению социально-экономических проблем Афганистана на данном этапе развития страны должна стать главным приоритетом для государств региона и мирового сообщества.
"Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана в качестве мирного, независимого и процветающего государства", — сказал Норов.
Глава МИД подчеркнул, что уверен в том, что данное мероприятие будет способствовать выработке совместных подходов международного сообщества как по вопросу оказания афганскому народу необходимого гуманитарного содействия, так и восстановлению экономики страны.
"Я хочу отметить ключевую важность посткризисного развития Афганистана для всей системы международной и региональной безопасности", — отметил Норов.
Кроме того, он считает, что выполнение властями Афганистана основных требований международного сообщества является гарантией мирного будущего афганского народа
"Считаем, что скорейшее выполнение Временным правительством основных требований международного сообщества, в числе которых создание инклюзивного правительства на основе широкого представительства, обеспечение прав женщин и национальных меньшинства, а также допуск к получению афганскими девочками полноценного школьного образования – это гарантия мирного будущего всего афганского народа", — отметил Владимир Норов.
Напомним, что в работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с ИСМИ, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.
В частности, среди приглашенных "мозговых центров" такие структуры, как Observer Research Foundation, Институт оборонных исследований и анализа (Индия), Центр глобальных и стратегических исследований, Исламабадский институт политических исследований (Пакистан), институты стратегических исследований при президентах стран Центральной Азии и другие.