https://uz.sputniknews.ru/20220726/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-72-medali-na-cha-po-tyajeloy-atletike-26536853.html

Сборная Узбекистана завоевала 72 медали на ЧА по тяжелой атлетике

Сборная Узбекистана завоевала 72 медали на ЧА по тяжелой атлетике

Накануне в Ташкенте завершилось континентальное первенство по тяжелой атлетике.

2022-07-26T13:46+0500

2022-07-26T13:46+0500

2022-07-26T13:46+0500

спорт

узбекистан

чемпионат азии

тяжелая атлетика

медаль

ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Молодежная и юниорская сборные Узбекистана в общей сложности завоевали 72 медали различного достоинства на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что континентальное первенство по тяжелой атлетике проходило в столице Узбекистана с 17 по 25 июля. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 страны.Представители Узбекистана за дни турнира так и не отдали лидирующую позицию в общем зачете как в юниорской, так и в молодежной категориях. Всего молодежная сборная Узбекистана завоевала 12 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых награды. Первенство в медальном и общем зачете среди молодежи также принадлежит узбекистанской сборной. Среди девушек представительницы Узбекистана заняли второе место в медальном зачете. На состязаниях в молодежной категории было установлено два азиатских и один мировые рекорды.Юниорская сборная Узбекистана, в свою очередь, заовевала 13 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей. Узбекистанские атлеты по итогам соревнований заняли лидирующую позицию среди девушек, а также в медальном и общем зачетах.Юниоры на ЧА установили восемь азиатских и семь мировых рекордов.Читайте также:

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узбекистан, чемпионат азии, тяжелая атлетика, медаль, ташкент