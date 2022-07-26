https://uz.sputniknews.ru/20220726/spaset-li-ukrainskoe-zerno-mir-ot-goloda-26545512.html

Спасет ли украинское зерно мир от голода?

Спасет ли украинское зерно мир от голода?

Россия, Украина, Турция и ООН договорились о вывозе украинского зерна, чтобы "спасти мир от голода". Начать экспорт Киев обещает уже в ближайшее время. Вот только есть ли у Украины заявленные объемы продовольствия?

2022-07-26T18:32+0500

2022-07-26T18:32+0500

2022-07-26T18:32+0500

инфографика

зерно

мир

голод

украина

турция

оон

киев

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"Зерновую сделку" Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля. Она подразумевает вывоз продукции по согласованным безопасным коридорам из трех подконтрольных Украине портов в Одессе, Черноморске и Южном.Запад долгое время убеждал мир в важности этих запасов, не раз заявляя, что Россия якобы заблокировала 20—30 млн тонн зерна, тем самым обрекая мир на голод. Однако даже простые расчёты показывают, что в "Незалежной" осталось намного меньше зерна, чем об этом говорится. Всему виной коррупция, серые схемы и даже украинские мыши, которые в 2020 году съели все зерно из госрезерва.Так на сколько все же Украина способная спасти мир от голода — с инфографике Sputnik.

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