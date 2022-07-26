https://uz.sputniknews.ru/20220726/ssha-doljny-vnesti-lvinuyu-dolyu-dlya-ispravleniya-oshibok-v-afganistane---kabulov-26534185.html

США должны внести львиную долю для исправления ошибок в Афганистане - Кабулов

США должны внести львиную долю для исправления ошибок в Афганистане - Кабулов

Россия разделяет прагматичные подходы Узбекистана, настроенного на оказание помощи афганскому народу через крупные проекты, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по Афганистану.

2022-07-26T12:42+0500

2022-07-26T12:42+0500

2022-07-26T12:42+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Россия полностью разделяет прагматичные подходы Узбекистана, настроенного на оказание помощи афганскому народу через реализацию крупных проектов, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в ходе международной конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik. Он также добавил, что это касается и замороженных 2,5 млрд гуманитарной помощи Афганистану на счетах Всемирного банка, "который лицемерно выдает потом назад афганцам, как бы размораживая по частям".Он также отметил, что Россия исходит из того, что США, Евросоюз и другие сателлиты, которые довели Афганистан до ситуации, в которой он сейчас находится, должны внести львиную долю в помощь стране для исправления своих ошибок и ошибок бежавшего коррумпированного правительства, которое они 20 лет поддерживали.Напомним, Международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" проходит в столице Узбекистана 25-26 июля. В работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.Читайте также: Мирзиёев призвал не допустить международной изоляции Афганистана

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