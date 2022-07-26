США должны внести львиную долю для исправления ошибок в Афганистане - Кабулов
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Россия разделяет прагматичные подходы Узбекистана, настроенного на оказание помощи афганскому народу через крупные проекты, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по Афганистану.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Россия полностью разделяет прагматичные подходы Узбекистана, настроенного на оказание помощи афганскому народу через реализацию крупных проектов, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в ходе международной конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
"Это должно быть подоходном международного сообщества. Поэтому я всецело поддерживаю министра Муттаки (и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки – прим.ред.), который потребовал безоговорочного безусловного возвращения замороженных, а по сути, украденных Соединенными штатами 7 млрд долларов, принадлежащих Афганистану. В стране, где гражданин в день живет меньше, чем на один доллар, украсть 7 млрд – это преступление", - заявил. спецпредставитель Президента России по Афганистану Замир Кабулов.
Он также добавил, что это касается и замороженных 2,5 млрд гуманитарной помощи Афганистану на счетах Всемирного банка, "который лицемерно выдает потом назад афганцам, как бы размораживая по частям".
"Это абсолютно возмутительно. Я поэтому возмущен, господин Потцель, с чего это вы решили выдать за мнение международного сообщества, что мы требуем, чтобы афганским Центробанком управлял назначенный Вашингтоном директор. Это не мнение международного сообщества, говорю это как представитель Российской Федерации, постоянного члена Совета безопасности. Мы такого мнения не высказывали и не поддерживали. И мы не одиноки в этом", - добавил Кабулов.
Он также отметил, что Россия исходит из того, что США, Евросоюз и другие сателлиты, которые довели Афганистан до ситуации, в которой он сейчас находится, должны внести львиную долю в помощь стране для исправления своих ошибок и ошибок бежавшего коррумпированного правительства, которое они 20 лет поддерживали.
"Мы настроены на налаживание торгово-экономического взаимодействия с афганскими властями. В качестве инициативного шага российское правительство обнулило таможенные пошлины для афганского экспорта в Россию. Кроме того, мы получили список, представленный министерством торговли Афганистана тех товаров, которые интересуют Афганистан в первую очередь. Мы полностью готовы вести переговоры и удовлетворить обращение и просьбы афганского правительства. Это касается и зерна, и разнообразных нефтепродуктов. Мы будем и дальше работать с нашими региональными партнёрами, как в рамках московского формата, так и в рамках ШОС", - заключил Кабулов.
Напомним, Международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" проходит в столице Узбекистана 25-26 июля. В работе конференции, которая была организована МИД Узбекистана совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований, принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кроме того, на конференции присутствуют главы и специалисты международных и региональных организаций, таких как ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС. Среди приглашенных также есть руководители и эксперты ведущих аналитических центров государств-соседей Афганистана, в том числе из всех стран Центральной Азии, а также России, США, Ирана, Пакистана, Индии и Бельгии.