https://uz.sputniknews.ru/20220726/tekstilschiki-sshili-poltora-milliona-komplektov-shkolnoy-formy-26512997.html
Текстильщики сшили полтора миллиона комплектов школьной формы
Текстильщики сшили полтора миллиона комплектов школьной формы
Более 1,5 млн комплектов школьной формы изготовлено текстильными предприятиями.
2022-07-26T08:09+0500
2022-07-26T08:09+0500
2022-07-26T09:00+0500
общество
школьная форма
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Более 1,5 млн комплектов школьной формы изготовлено текстильными предприятиями и отправлено на продажу в торговые центры и на школьные ярмарки. Об этом на брифинге в АОКА сообщила начальник информационной службы ассоциации швейной промышленности Узбекистана "Узтукимачиликсаноати" Шахзода Кучкарова.Правительство поставило задачу организовать производство единой школьной формы для 6,6 млн учащихся. Этим занялись 560 швейных предприятий по всей республике. Действующие мощности данных предприятий позволяют выпускать 45 млн комплектов школьной формы в год (месячная мощность 3,8 млн).По расчетам, для того чтобы обеспечить всех школьников, необходимо 26 млн кв. метров ткани. Годовая производственная мощность предприятий, расположенных в 7 районах республики, составляет 179 млн кв. метров ткани. Их среднемесячная производственная мощность — 10-14 млн кв метров. То есть существующие мощности могут полностью удовлетворить потребность в сырье при производстве школьной формы.Правительство Узбекистана 19 мая приняло постановление о введении с 2022/2023 учебного года в государственных школах единой школьной формы.Читайте также:В Ташкенте откроется "Школьная ярмарка"
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школьная форма
Текстильщики сшили полтора миллиона комплектов школьной формы
08:09 26.07.2022 (обновлено: 09:00 26.07.2022)
Мощности ткацких предприятий страны позволяют полностью удовлетворить потребность в ткани для школьной формы.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Более 1,5 млн комплектов школьной формы изготовлено текстильными предприятиями и отправлено на продажу в торговые центры и на школьные ярмарки. Об этом на брифинге в АОКА сообщила начальник информационной службы ассоциации швейной промышленности Узбекистана "Узтукимачиликсаноати" Шахзода Кучкарова.
Правительство поставило задачу организовать производство единой школьной формы для 6,6 млн учащихся. Этим занялись 560 швейных предприятий по всей республике. Действующие мощности данных предприятий позволяют выпускать 45 млн комплектов школьной формы в год (месячная мощность 3,8 млн).
По расчетам, для того чтобы обеспечить всех школьников, необходимо 26 млн кв. метров ткани. Годовая производственная мощность предприятий, расположенных в 7 районах республики, составляет 179 млн кв. метров ткани. Их среднемесячная производственная мощность — 10-14 млн кв метров.
То есть существующие мощности могут полностью удовлетворить потребность в сырье при производстве школьной формы.
Правительство Узбекистана 19 мая приняло постановление о введении с 2022/2023 учебного года в государственных школах единой школьной формы.