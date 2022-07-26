https://uz.sputniknews.ru/20220726/uzgidromet-rasskazal-o-pogode-na-segodnya-26517251.html
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
Несмотря на продолжающуюся чиллю в некоторых районах возможны кратковременные дожди и усиление ветра - подробности.
2022-07-26T07:33+0500
2022-07-26T07:33+0500
2022-07-26T09:04+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 41-43 градуcа, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 32-37 градусов.Бухарская и Навоийская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 27-32 градуcа, днем — 38-43 градуса.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 24-29 градусов, днем — 38-43 градуса.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиНебольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30 градусов, днем — 40-45 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Температура ночью 21-26 градусов, днем — 38-43 градуса.Горные и предгорные районыНебольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 30-35 градусов.Читайте также: Узбекистанка стала победителем конкурса "Большая перемена" — фото
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прогноз погоды, узгидромет
Узгидромет рассказал о погоде на сегодня
07:33 26.07.2022 (обновлено: 09:04 26.07.2022)
Несмотря на продолжающуюся чиллю, в некоторых районах возможны кратковременные дожди и усиление ветра — подробности.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха 41-43 градуcа, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков, местами возможен кратковременный дождь, а также усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем — 32-37 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 27-32 градуcа, днем — 38-43 градуса.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 24-29 градусов, днем — 38-43 градуса.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30 градусов, днем — 40-45 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 21-26 градусов, днем — 38-43 градуса.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 30-35 градусов.