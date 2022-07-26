https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-samarkande-otkryli-pamyatnik-vracham-pogibshim-vo-vremya-pandemii-covid-19-26547110.html
В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19
В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19
Памятник "Герои в белых халатах" - дань уважения к памяти медиков, отдавших жизнь в борьбе с болезнью, подчеркнул ректор СамГМУ.
2022-07-26T19:31+0500
2022-07-26T19:31+0500
2022-07-26T19:31+0500
общество
самарканд
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В новом корпусе Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ) открыли мемориал "Герои в белых халатах", в честь врачей, которые отдали свои жизни, спасая больных во время пандемии COVID-19, сообщает УзА.На церемонии открытия присутствовали представители министерства здравоохранения Узбекистана, руководители областных и городских учреждений здравоохранения, а также профессорско-преподавательский состав и администрация СамГМУ.Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев, выступая на церемонии подчеркнул значимость труда медицинских работников и героизм, который они проявили в борьбе с COVID-19.Также ректор СамГМУ Джасур Ризаев отметил, что этот памятный барельеф является выражением уважения к памяти коллег, которые служили народу во время пандемии и отдали таким образом свои жизни.В лечении больных коронавирусом в Самаркандской области принимали участие около четырех тысяч медиков. От COVID-19 погибли 16 врачей, уточняет УзА.Читайте также: В Самарканде появится консульство Российской Федерации
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самарканд, врачи, коронавирус covid-19
В Самарканде открыли памятник врачам, погибшим во время пандемии COVID-19
Памятник "Герои в белых халатах" - дань уважения к памяти медиков, отдавших жизнь в борьбе с болезнью, подчеркнул ректор СамГМУ.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
В новом корпусе Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ) открыли мемориал "Герои в белых халатах", в честь врачей, которые отдали свои жизни, спасая больных во время пандемии COVID-19, сообщает УзА
.
На церемонии открытия присутствовали представители министерства здравоохранения Узбекистана, руководители областных и городских учреждений здравоохранения, а также профессорско-преподавательский состав и администрация СамГМУ.
Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев, выступая на церемонии подчеркнул значимость труда медицинских работников и героизм, который они проявили в борьбе с COVID-19.
"Память о таких коллегах всегда дорога нашему народу и работникам отрасли", - сказал Мусаев.
Также ректор СамГМУ Джасур Ризаев отметил, что этот памятный барельеф является выражением уважения к памяти коллег, которые служили народу во время пандемии и отдали таким образом свои жизни.
В лечении больных коронавирусом в Самаркандской области принимали участие около четырех тысяч медиков. От COVID-19 погибли 16 врачей, уточняет УзА.