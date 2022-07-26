https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-tashkente-proydet-mejdunarodnaya-konferentsiya-dlya-finansistov-26538382.html
В Ташкенте пройдет международная конференция для финансистов
В Ташкенте пройдет международная конференция для финансистов
Участники обсудят финансовый рынок республики, выход на зарубежные рынки ценных бумаг и другие вопросы.
2022-07-26T15:06+0500
2022-07-26T15:06+0500
2022-07-26T15:06+0500
экономика
ташкент
конференция
финансы
ценные бумаги
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Ташкенте пройдет IV международная конференция "Рынок капитала Республики Узбекистан".Как сообщает пресс-служба компании Cbonds, главной темой мероприятия станут возможности, создаваемые в стране для инвесторов на рынках капитала и ценных бумаг.Мероприятие пройдет 8 сентября в гостинице Hilton Tashkent City при содействии Национальной ассоциации инвестиционных институтов Узбекистана.На нем соберутся около 200 представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств, инфраструктурных компаний.Участники конференции обсудят финансовый рынок республики, выход узбекистанских компаний на зарубежные долговые рынки, доступ на рынок ценных бумаг страны и другие вопросы.Предыдущая III международная конференция "Рынок капитала Республики Узбекистан" прошла в Ташкенте 9 сентября прошлого года.Читайте также: Центробанк Узбекистана доработает символ сума
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ташкент, конференция, финансы, ценные бумаги
В Ташкенте пройдет международная конференция для финансистов
Участники обсудят финансовый рынок республики, выход на зарубежные рынки ценных бумаг и другие вопросы.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Ташкенте пройдет IV международная конференция "Рынок капитала Республики Узбекистан".
Как сообщает пресс-служба компании Cbonds
, главной темой мероприятия станут возможности, создаваемые в стране для инвесторов на рынках капитала и ценных бумаг.
Мероприятие пройдет 8 сентября в гостинице Hilton Tashkent City при содействии Национальной ассоциации инвестиционных институтов Узбекистана.
На нем соберутся около 200 представителей регуляторов, локальных банков, инвестиционных компаний, производственных предприятий, а также международных финансовых институтов, рейтинговых агентств, инфраструктурных компаний.
Участники конференции обсудят финансовый рынок республики, выход узбекистанских компаний на зарубежные долговые рынки, доступ на рынок ценных бумаг страны и другие вопросы.
Предыдущая III международная конференция "Рынок капитала Республики Узбекистан" прошла в Ташкенте 9 сентября прошлого года.