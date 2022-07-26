https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-tashkente-proydet-open-air-fest-26529744.html

В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"

В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"

Мероприятие приурочено к празднованию Дня дружбы народов - подробности.

2022-07-26T13:03+0500

2022-07-26T13:03+0500

2022-07-26T13:03+0500

общество

ташкент

фестиваль

музей

культурный центр

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана 30 июля пройдет "Open Air Fest" в честь Дня дружбы народов, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе музея.Цель мероприятия - укрепление межнациональной дружбы и согласия в Узбекистане, взаимной солидарности между представителями разных национальностей и народов в обществе, а также сохранение атмосферы добра и развитие самобытности национальных культур, обычаев и традиций.В программе "Open Air Fest" предусмотрены выступления беларуского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также концертная программа образцового оркестра Национальной гвардии.Читайте также: За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек

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ташкент, фестиваль, музей, культурный центр