https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-tashkente-proydet-open-air-fest-26529744.html
В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"
В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"
Мероприятие приурочено к празднованию Дня дружбы народов - подробности.
2022-07-26T13:03+0500
2022-07-26T13:03+0500
2022-07-26T13:03+0500
общество
ташкент
фестиваль
музей
культурный центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26529983_0:60:842:534_1920x0_80_0_0_4e75ae0fce6d79c0acc27ed42afcacc9.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана 30 июля пройдет "Open Air Fest" в честь Дня дружбы народов, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе музея.Цель мероприятия - укрепление межнациональной дружбы и согласия в Узбекистане, взаимной солидарности между представителями разных национальностей и народов в обществе, а также сохранение атмосферы добра и развитие самобытности национальных культур, обычаев и традиций.В программе "Open Air Fest" предусмотрены выступления беларуского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также концертная программа образцового оркестра Национальной гвардии.Читайте также: За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26529983_25:0:818:595_1920x0_80_0_0_95e8741b8aeb99df2a27f6474d07c9e3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, фестиваль, музей, культурный центр
В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"
Мероприятие приурочено к празднованию Дня дружбы народов - подробности.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана 30 июля пройдет "Open Air Fest" в честь Дня дружбы народов, сообщили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе музея.
Цель мероприятия - укрепление межнациональной дружбы и согласия в Узбекистане, взаимной солидарности между представителями разных национальностей и народов в обществе, а также сохранение атмосферы добра и развитие самобытности национальных культур, обычаев и традиций.
В программе "Open Air Fest" предусмотрены выступления беларуского, башкирского, крымско-татарского, таджикского, кыргызского, русского и корейского культурных центров, а также концертная программа образцового оркестра Национальной гвардии.