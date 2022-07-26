https://uz.sputniknews.ru/20220726/za-pyat-polnyx-let-grajdanstvo-uzbekistana-prinyalo-svyshe-20-tys-chelovek-26518402.html
За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек
За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек
Сколько человек стали гражданами страны до 2016 года, читайте в нашем материале.
2022-07-26T09:12+0500
2022-07-26T09:12+0500
2022-07-26T09:12+0500
общество
узбекистан
гражданство
гражданин узбекистана
биометрический паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/40/214074_0:0:2829:1591_1920x0_80_0_0_a40bea5ee93a0590758e810c277b47d2.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) опубликовало данные, согласно которым видно, что начиная с 2016-го гражданство Узбекистана получили 23 310 человек.Статистика по годам показывает следующее:Также УзА уточняет, что с 1992 по 2016 годы гражданство Узбекистана получили лишь 482 человека, так как с 2007-го по декабрь 2016 года получение гражданства было остановлено.Читайте также: В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"Для мигрантов аккредитовали представительство "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/21/40/214074_53:0:2266:1660_1920x0_80_0_0_3e3989135036ea7801178c83491d2e50.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, гражданство, гражданин узбекистана, биометрический паспорт
За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек
Сколько человек стали гражданами страны до 2016 года, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) опубликовало
данные, согласно которым видно, что начиная с 2016-го гражданство Узбекистана получили 23 310 человек.
Статистика по годам показывает следующее:
в 2016 году – 179 человек;
в 2017-м – 1 064 человека;
в 2018 году — 2 760 человек;
в 2019-м – 6 318 человек;
в 2020 году — 8 127 человек;
в 2021-м — 4 567 человек;
В 2022 году — 295 человек.
Также УзА уточняет, что с 1992 по 2016 годы гражданство Узбекистана получили лишь 482 человека, так как с 2007-го по декабрь 2016 года получение гражданства было остановлено.