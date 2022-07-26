https://uz.sputniknews.ru/20220726/za-pyat-polnyx-let-grajdanstvo-uzbekistana-prinyalo-svyshe-20-tys-chelovek-26518402.html

За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек

За пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек

Сколько человек стали гражданами страны до 2016 года, читайте в нашем материале.

2022-07-26T09:12+0500

2022-07-26T09:12+0500

2022-07-26T09:12+0500

общество

узбекистан

гражданство

гражданин узбекистана

биометрический паспорт

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) опубликовало данные, согласно которым видно, что начиная с 2016-го гражданство Узбекистана получили 23 310 человек.Статистика по годам показывает следующее:Также УзА уточняет, что с 1992 по 2016 годы гражданство Узбекистана получили лишь 482 человека, так как с 2007-го по декабрь 2016 года получение гражданства было остановлено.Читайте также: В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"Для мигрантов аккредитовали представительство "Паспортно-визового сервиса" МВД РФ

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узбекистан, гражданство, гражданин узбекистана, биометрический паспорт