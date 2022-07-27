https://uz.sputniknews.ru/20220727/glavy-spetsslujb-tyurskix-gosudarstv-sobralis-v-kyrgyzstane-26571203.html

Главы спецслужб тюрских государств собрались в Кыргызстане

Главы спецслужб тюрских государств собрались в Кыргызстане

Главы спецслужб тюркских государств провели заседание в Кыргызстане. Наблюдателями выступили представители России. С руководителями делегаций встретился кыргызский президент Садыр Жапаров.

2022-07-27T14:51+0500

2022-07-27T14:51+0500

2022-07-27T14:51+0500

общество

спецслужбы

кыргызстан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В кыргызском городе Чолпон-Ата прошло 24-ое заседание Конференции спецслужб тюркских государств.Во встрече приняли участие глава спецслужбы Кыргызстана Камчыбек Ташиев, Азербайджана - Али Наги оглы Нагиев, Казахстана - Ермек Сагимбаев, Турции - Хакан Фидан и Узбекистана - Абдусалом Азизов.В качестве наблюдателей присутствовали делегации России и Венгрии.На встрече рассмотрены вопросы взаимодействия в области обеспечения безопасности и стабильности в тюркских государствах в контексте складывающейся обстановки в зонах террористической активности на Ближнем Востоке и Афганистане.С главами спецслужб тюркских государств встретился президент Кыргызстана. Он отметил, что эскалация активности террористов на Ближнем Востоке и Афганистане сегодня требует особого внимания. Она достигла масштабов, угрожающих целостности некоторых государств и грозит распространением далеко за пределы указанных регионов.Жапаров также отметил, что "новое время требует новых подходов в решении проблем, преодолении вызовов и угроз".Участники договорились согласовать механизмы реагирования и взаимодействия по локализации террористических угроз, исходящих из Афганистана и сирийской зоны вооруженного конфликта.Конференция спецслужб тюркских государств создана в 1998 году.На прошлой недели в городе Чуолпон-Ата прошла четвертой консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Читайте также:Токаев предложил приглашать глав России и КНР на встречи лидеров Центральной АзииКак прошла поездка Мирзиёева на Иссык-Куль — видео

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спецслужбы, кыргызстан, садыр жапаров