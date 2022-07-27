https://uz.sputniknews.ru/20220727/obem-proizvodstva-benzina-na-ferganskom-npz-snizilsya-iz-za-remonta-oborudovaniya--seg-26579142.html
Объем производства бензина на Ферганском НПЗ снизился из-за ремонта оборудования – SEG
Объем производства бензина на Ферганском НПЗ снизился из-за ремонта оборудования – SEG
По словам директора по корпоративным коммуникациям Sanoat Energetika Guruhi, такое снижения не сильно отразилось на росте цен на топливо.
2022-07-27T17:42+0500
2022-07-27T17:42+0500
2022-07-27T17:42+0500
экономика
ферганский нефтеперерабатывающий завод
цены
бензин
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Цены на автомобильное топливо в последнее время сильно выросли. Так, средняя стоимость дизельного топлива в Узбекистане с января по июль выросла на 40-45%, на бензин Аи-80 – на 7-8%.Ситуацию с ростом цен корреспонденту Sputnik прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям Sanoat Energetika Guruhi (SEG) Игорь Гусенков.По его словам, основными причинами роста цен на топливо стали сокращение импорта нефтепродуктов из России, Казахстана, Туркменистана и других стран, влияние санкций на банковский сектор, рост мировых цен и в последнюю очередь – плановый ремонт на Бухарском и Ферганском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).Ремонт установки невозможно было отложить из соображений безопасности, которыми компания не имеет права пренебрегать, подчеркнул он.В целом, на модернизацию оборудования компания SEG намерена потратить около $400 млн. Обновлять оборудование будут в условиях работающего предприятия, останавливать будут лишь отдельные установки, пояснил эксперт.Как отметил Игорь Гусенков, Ферганский НПЗ производит чуть более четверти потребляемого в Узбекистане бензина. А с учетом остановки оборудования на ремонт, доля Ферганского НПЗ на рынке снизилась до 10%.Он также подчеркнул, что в соответствии с законодательством, 100% производимого заводами бензина поступает на биржу либо через сам Ферганский НПЗ, либо через ООО "Sanoat Energetika Guruhi".Напомним, в рамках программы приватизации компания Sanoat Energetika Guruhi приобрела Ферганский нефтеперерабатывающий завод в мае текущего года, взяв на себя обязательство модернизировать оборудование и наладить производство современных и более экологически безопасных бензина и дизельного топлива.Читайте также: В нефтегазовой сфере создадут образовательно-производственный кластер
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ферганский нефтеперерабатывающий завод, цены, бензин
Объем производства бензина на Ферганском НПЗ снизился из-за ремонта оборудования – SEG
По словам директора по корпоративным коммуникациям Sanoat Energetika Guruhi, такое снижения не сильно отразилось на росте цен на топливо.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Цены на автомобильное топливо в последнее время сильно выросли. Так, средняя стоимость дизельного топлива в Узбекистане с января по июль выросла на 40-45%, на бензин Аи-80 – на 7-8%.
Ситуацию с ростом цен корреспонденту Sputnik прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям Sanoat Energetika Guruhi (SEG) Игорь Гусенков.
По его словам, основными причинами роста цен на топливо стали сокращение импорта нефтепродуктов из России, Казахстана, Туркменистана и других стран, влияние санкций на банковский сектор, рост мировых цен и в последнюю очередь – плановый ремонт на Бухарском и Ферганском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
"Снижение объема производства связано с тем, что установка Л35/11-300 (производство автобензина) встала на ремонт с 1 по 15 июня", - отметил Игорь Гусенков.
Ремонт установки невозможно было отложить из соображений безопасности, которыми компания не имеет права пренебрегать, подчеркнул он.
В целом, на модернизацию оборудования компания SEG намерена потратить около $400 млн. Обновлять оборудование будут в условиях работающего предприятия, останавливать будут лишь отдельные установки, пояснил эксперт.
Как отметил Игорь Гусенков, Ферганский НПЗ производит чуть более четверти потребляемого в Узбекистане бензина. А с учетом остановки оборудования на ремонт, доля Ферганского НПЗ на рынке снизилась до 10%.
"При таких вводных важно сказать, что работа ФНПЗ, разумеется, влияет на ценообразование бензина, но лишь в рамках той доли, в которой его производит предприятие. Не стоит пытаться эту долю переоценивать", - отметил директор.
Он также подчеркнул, что в соответствии с законодательством, 100% производимого заводами бензина поступает на биржу либо через сам Ферганский НПЗ, либо через ООО "Sanoat Energetika Guruhi".
Напомним, в рамках программы приватизации компания Sanoat Energetika Guruhi приобрела Ферганский нефтеперерабатывающий завод в мае текущего года, взяв на себя обязательство модернизировать оборудование и наладить производство современных и более экологически безопасных бензина и дизельного топлива.