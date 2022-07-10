https://uz.sputniknews.ru/20220710/v-neftegazovoy-sfere-sozdadut-obrazovatelno-proizvodstvennyy-klaster--26071244.html

В нефтегазовой сфере создадут образовательно-производственный кластер

В нефтегазовой сфере создадут образовательно-производственный кластер

Это подразумевает взаимную интеграцию образования, науки и производства в нефтегазовой сфере.

2022-07-10T15:10+0500

2022-07-10T15:10+0500

2022-07-10T15:10+0500

общество

президент узбекистана

постановление

нефтегазовая отрасль

обучение

стипендия

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Узбекистане планируется взаимная интеграция образования, науки и производства в нефтегазовой сфере.Это стало известно из постановления президента Шавката Мирзиёева "О мерах по созданию образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли".Так, начиная с 2022/2023 учебного года для талантливых учащихся и студентов, проходящих обучение по направлению нефтегазовой отрасли профессиональных и высших образовательных учреждений, входящих в состав Образовательного кластера, учреждаются стипендии производственных предприятий.Кроме того, внедряется порядок целевого обучения без отрыва от производства по рекомендации АО "Узбекнефтегаз". Это распространяется на студентов, имеющих не менее 5-ти лет трудового стажа, работающих на предприятиях Образовательного кластера.При этом после окончания бакалавриата или магистратуры необходимо отработать три года на своем предприятии, говорится в постановлении.Читайте также: В отдаленных махаллях Каракалпакстана создадут новые медпункты

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президент узбекистана, постановление, нефтегазовая отрасль, обучение, стипендия