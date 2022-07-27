https://uz.sputniknews.ru/20220727/spetskomissiya-izuchaet-situatsiyu-v-nukuse--foto-26574646.html

Спецкомиссия изучает ситуацию в Нукусе — фото

Спецкомиссия изучает ситуацию в Нукусе — фото

Для изучения настроения людей члены комиссии побывали на центральном дехканском рынке столицы Каракалпакстана.

2022-07-27T16:15+0500

2022-07-27T16:15+0500

2022-07-27T16:15+0500

общество

каракалпакстан

нукус

комиссия

расследование

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Для изучения настроения людей члены комиссии побывали на центральном дехканском рынке в Нукусе. По данным пресс-службы Сената Олий Мажлиса Узбекистана, именно он стал основным местом июльских событий в Каракалпакстане. Члены комиссии побеседовали с продавцами и местными жителями. Они высказали мнение, что многие люди участвовали в демонстрациях из интереса к происходящему, не располагая какой-либо конкретной информацией. Продавцы также заявили, что беспорядки управлялись не местным населением, ситуация осложнилась из-за воздействия сил, желавших нарушить мир в стране. В настоящее время обстановка на рынке Нукуса стабильная. Члены комиссии продолжают изучать ситуацию в Каракалпакстане.Специальная комиссия создана на совместном заседании Кенгашей обеих палат Олий Мажлиса для расследования фактов, связанных с беспорядками в Каракалпакстане.Руководителем комиссии назначили уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека Ферузу Эшматову.Комиссия должна провести независимое расследование беспорядков в Каракалпакстане и обнародовать результаты расследования.Напомним, в Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля после обнародования проекта поправок в конституцию началась незаконная демонстрация против вносимых поправок, в том числе против исключения пункта о суверенитете региона.По информации правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 18 человек, пострадали 243, задержаны 516, в частности, иностранцы.С 3 июля по 2 августа в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение (ЧС). Позже Генпрокуратура республики заявила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй".Однако после президент Шавкат Мирзиёев рассмотрел обращение депутатов Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и подписал указ о досрочном прекращении действия ЧС на территории Каракалпакстана.Такое решение принято на основании восстановленного общественного порядка, с обеспечением безопасности граждан и защиты их прав и свобод.Таким образом, действие ЧС в Каракалпакстане завершилось с 5.00 21 июля 2022 года.Читайте также: Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия ЧП в КаракалпакстанеВ Каракалпакстане назначили нового прокурора

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каракалпакстан, нукус, комиссия, расследование