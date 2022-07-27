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Узбекистан ощутил землетрясение, произошедшее в Кыргызстане
Узбекистан ощутил землетрясение, произошедшее в Кыргызстане
По данным сейсмологов, землетрясение в соседней республике также почувствовали жители пяти районов и одного города Узбекистана.
2022-07-27T16:57+0500
2022-07-27T16:57+0500
2022-07-27T16:57+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. На территории Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 27 июля в 14.52 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 222 км от Ташкента в северо-восточном направлении и на глубине 15 км.Магнитуда колебаний составила 4,5 баллов.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Предыдущее землетрясение в Кыргызстане сейсмологи Узбекистана зарегистрировали 25 июля. Его магнитуда составила 4,5 баллов.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: Как спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана
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кыргызстан, узбекистан, землетрясение, наманган, сейсмолог
Узбекистан ощутил землетрясение, произошедшее в Кыргызстане
По данным сейсмологов, землетрясение в соседней республике также почувствовали жители пяти районов и одного города Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
На территории Кыргызстана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба
Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.
Подземные толчки зарегистрированы 27 июля в 14.52 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 222 км от Ташкента в северо-восточном направлении и на глубине 15 км.
Магнитуда колебаний составила 4,5 баллов.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Янгикурганский район: 3 балла, 48 км;
Касансайский район: 2-3 балла, 61 км;
Чартакский район: 2-3 балла, 63 км;
Уйчинский район: 2 балла, 74 км;
Учкурганский район: 2 балла, 76 км;
город Наманган: 2 балла, 78 км.
Предыдущее землетрясение в Кыргызстане сейсмологи Узбекистана зарегистрировали 25 июля. Его магнитуда составила 4,5 баллов.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.