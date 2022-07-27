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В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
В ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли свыше 100 детей.
2022-07-27T13:28+0500
2022-07-27T13:28+0500
2022-07-27T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, которые погибли в зоне конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости.Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным аппарата омбудсмена ДНР, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 116 детей.К мемориалу в одном из парков Донецка местные жители и власти города несут цветы и игрушки.Мэр Донецка Алексей Кулемзин после возложения заявил, что виновные в гибели детей будут наказаны.Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Как Москва накажет украинских диверсантов — видео
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В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
В ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли свыше 100 детей.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Жители Донецка возлагают цветы и игрушки к мемориалу детям, которые погибли в зоне конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости
.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным аппарата омбудсмена ДНР, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 116 детей.
К мемориалу в одном из парков Донецка местные жители и власти города несут цветы и игрушки.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин после возложения заявил, что виновные в гибели детей будут наказаны.
Напомним, Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.