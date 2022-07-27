https://uz.sputniknews.ru/20220727/video-rol-uzbekistana-v-peregovorax-po-afganistanu-kolossalna---klintsevich-26588175.html
Видео: роль Узбекистана в переговорах по Афганистану колоссальна - Клинцевич
Видео: роль Узбекистана в переговорах по Афганистану колоссальна - Клинцевич
Афганская делегация временного правительства впервые приняла участие в конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие".
2022-07-27T21:51+0500
2022-07-27T21:51+0500
2022-07-27T21:51+0500
видео
узбекистан
переговоры
афганистан
кабул
безопасность
экономика
развитие
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Кабул нацелен на экономическое развитие с Центральной Азией. А какими отношения с действующим правительством Афганистана видят Узбекистан и Россия?Об итогах конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая недавно завершилась в Ташкенте, рассказывает Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.Более подробно о том, что ждет регион ЦА и Узбекистан, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.
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узбекистан, переговоры, афганистан, кабул, безопасность, экономика, развитие, видео
Видео: роль Узбекистана в переговорах по Афганистану колоссальна - Клинцевич
Афганская делегация временного правительства впервые приняла участие в конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие".
Кабул нацелен на экономическое развитие с Центральной Азией. А какими отношения с действующим правительством Афганистана видят Узбекистан и Россия?
Об итогах конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая недавно завершилась в Ташкенте, рассказывает Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
"Роль Узбекистана в переговорах колоссальна, а взаимоотношения Ташкента с действующим правительством Афганистана являются важными, ключевыми. Эту конференцию и действия Россия и Узбекистана считаю крайне правильными и позитивными для всех", - отметил эксперт.
Более подробно о том, что ждет регион ЦА и Узбекистан, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.