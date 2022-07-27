https://uz.sputniknews.ru/20220727/video-rol-uzbekistana-v-peregovorax-po-afganistanu-kolossalna---klintsevich-26588175.html

Видео: роль Узбекистана в переговорах по Афганистану колоссальна - Клинцевич

Видео: роль Узбекистана в переговорах по Афганистану колоссальна - Клинцевич

Афганская делегация временного правительства впервые приняла участие в конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие".

2022-07-27T21:51+0500

2022-07-27T21:51+0500

2022-07-27T21:51+0500

видео

узбекистан

переговоры

афганистан

кабул

безопасность

экономика

развитие

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Кабул нацелен на экономическое развитие с Центральной Азией. А какими отношения с действующим правительством Афганистана видят Узбекистан и Россия?Об итогах конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", которая недавно завершилась в Ташкенте, рассказывает Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.Более подробно о том, что ждет регион ЦА и Узбекистан, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.

кабул

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, переговоры, афганистан, кабул, безопасность, экономика, развитие, видео