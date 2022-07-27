https://uz.sputniknews.ru/20220727/yunye-sportsmeny-uzbekistana-otpravilis-v-rossiyu---video-26558454.html

Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видео

Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видео

Молодые узбекистанцы примут участие в международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.

2022-07-27T10:57+0500

2022-07-27T10:57+0500

2022-07-27T10:57+0500

спорт

узбекистан

россия

владивосток

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игры

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Юные узбекистанцы примут участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии", сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).Мероприятие пройдет с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем примут участие около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Игры пройдут на 10 спортивных объектах Владивостока. В их число войдут стадион "Динамо", спортивный комплекс "Олимпийский", дворец спорта "Юность" и концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена".Главные цели мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта, популяризация олимпийского движения и укрепление международного сотрудничества.Ранее сборная Узбекистана принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.Читайте также: Олимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве

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