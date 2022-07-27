https://uz.sputniknews.ru/20220727/yunye-sportsmeny-uzbekistana-otpravilis-v-rossiyu---video-26558454.html
Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видео
Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видео
Молодые узбекистанцы примут участие в международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
2022-07-27T10:57+0500
2022-07-27T10:57+0500
2022-07-27T10:57+0500
спорт
узбекистан
россия
владивосток
детский спорт
игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/05/25924554_0:141:640:501_1920x0_80_0_0_f3bfd8f216bfd02e1ae92807fad88073.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Юные узбекистанцы примут участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии", сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).Мероприятие пройдет с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем примут участие около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.Игры пройдут на 10 спортивных объектах Владивостока. В их число войдут стадион "Динамо", спортивный комплекс "Олимпийский", дворец спорта "Юность" и концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена".Главные цели мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта, популяризация олимпийского движения и укрепление международного сотрудничества.Ранее сборная Узбекистана принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.Читайте также: Олимпийский намаз: где спортсмены-мусульмане молились на Играх-80 в Москве
узбекистан
россия
владивосток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/05/25924554_0:81:640:561_1920x0_80_0_0_db78a07f5ae58faf3bd4f7970fa4f984.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, владивосток, детский спорт, игры
Юные спортсмены Узбекистана отправились в Россию - видео
Молодые узбекистанцы примут участие в международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Юные узбекистанцы примут участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии", сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).
Мероприятие пройдет с 27 июля по 8 августа во Владивостоке. В нем примут участие около 2 000 спортсменов из 14 стран в возрасте до 16 лет.
Соревнование затронет 19 видов спорта: баскетбол, футбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, легкую атлетику, бокс, вольную борьбу, самбо, плавание и многие другие.
Игры пройдут на 10 спортивных объектах Владивостока. В их число войдут стадион "Динамо", спортивный комплекс "Олимпийский", дворец спорта "Юность" и концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена".
Главные цели мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта, популяризация олимпийского движения и укрепление международного сотрудничества.
Ранее сборная Узбекистана принимала участие в I зимних спортивных играх "Дети Азии", которые проходили в Южно-Сахалинске в феврале 2019 года.