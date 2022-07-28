https://uz.sputniknews.ru/20220728/kakie-ulitsy-perekroyut-v-stolitse--podrobnosti-26589166.html
Какие улицы перекроют в столице – подробности
Какие улицы перекроют в столице – подробности
В Ташкенте перекроют несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.
2022-07-28T08:09+0500
2022-07-28T08:09+0500
2022-07-28T08:58+0500
общество
улица
ташкент
перекрытие движения
ремонт дорог
строительство
метро
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В связи с дорожно-строительными работами улица Чиланзар одноименного района Ташкента будет перекрыта для автомобильного движения в отрезке от пересечения с улицей Мукими до памятника Юрию Гагарину. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Работы по ремонту и строительству дороги начнутся в четверг. По сообщению хокимията, в этот период водители могут пользоваться улицей Арнасай Чиланзарского района.Также, начиная с 28 июля в связи со строительством дороги и метро улица Дадаходжаева Сергелийского района будет перекрыта для автомобильного движения в отрезке от пересечения с массивом Курувчилар до улицы Ханабад.Ремонтные работы продлятся месяц. В этот период ташкентские водители могут пользоваться улицами И. Якубова и Беларик Сергелийского района.Читайте также:Несколько улиц перекроют в столице — карта
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улица, ташкент, перекрытие движения, ремонт дорог, строительство, метро
Какие улицы перекроют в столице – подробности
08:09 28.07.2022 (обновлено: 08:58 28.07.2022)
В Ташкенте перекроют несколько дорог в связи с ремонтными работами и строительством метро.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
В связи с дорожно-строительными работами улица Чиланзар одноименного района Ташкента будет перекрыта для автомобильного движения в отрезке от пересечения с улицей Мукими до памятника Юрию Гагарину. Об этом сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Работы по ремонту и строительству дороги начнутся в четверг. По сообщению хокимията, в этот период водители могут пользоваться улицей Арнасай Чиланзарского района.
Также, начиная с 28 июля в связи со строительством дороги и метро улица Дадаходжаева Сергелийского района будет перекрыта для автомобильного движения в отрезке от пересечения с массивом Курувчилар до улицы Ханабад.
Ремонтные работы продлятся месяц. В этот период ташкентские водители могут пользоваться улицами И. Якубова и Беларик Сергелийского района.