https://uz.sputniknews.ru/20220727/neskolko-ulits-perekroyut-v-stolitse--karta-26582964.html

Несколько улиц перекроют в столице — карта

Несколько улиц перекроют в столице — карта

Три улицы в центре столицы перекроют на 10 дней с 29 июля. Это связано с проведением гастрономического фестиваля.

2022-07-27T20:32+0500

2022-07-27T20:32+0500

2022-07-27T20:32+0500

общество

ташкент

карта

центр

фестиваль

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Хокимият Ташкента объявил о перекрытии для движения нескольких улиц в центре столицы.Так, с 29 июля по 7 августа недоступными для транспорта окажутся:Как отмечается, это связано с проведением в столице гастрономического фестиваля Food Fest-2022. Он пройдет на площадках около гостиницы Hyatt Regency и Национальной библиотеки.На нем будут представлены более шестидесяти брендов национальной и европейской кухонь, а также кофеен и стейк-хаусов. Особое внимание уделят столь необходимым в такую жару прохладительным напиткам и мороженому.Кроме того, гости смогут попробовать более пяти видов плова, который приготовят повара ресторана Besh Qozon.В течение всех десяти дней будет проходить развлекательная программа с участием звезд узбекской эстрады, а также розыгрыши, танцевальные шоу и другое.Читайте также:В Ташкенте пройдет "Open Air Fest"В Ташкенте стартовал фестиваль мороженого – видео

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ташкент, карта, центр, фестиваль