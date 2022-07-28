https://uz.sputniknews.ru/20220728/lavrov-i-umurzakov-obsudili-dvustoronnie-otnosheniya-26621789.html
Лавров и Умурзаков обсудили двусторонние отношения
Лавров и Умурзаков обсудили двусторонние отношения
Министр иностранных дел России в ходе визита в Ташкент встретился с руководителем Администрации президента Сардором Умурзаковым.
2022-07-28T18:29+0500
2022-07-28T18:29+0500
2022-07-28T18:29+0500
политика
сергей лавров
сардор умурзаков
визит
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в первый день официального визита в Узбекистан провел переговоры с руководителем Администрации президента Узбекистан Сардором Умурзаковым, сообщает пресс-служба российского МИДа.Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Ташкент для участия в в Совете министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).Читайте также: Шавкат Мирзиеёв принял Сергея Лаврова
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сергей лавров, сардор умурзаков, визит, ташкент
Лавров и Умурзаков обсудили двусторонние отношения
Министр иностранных дел России в ходе визита в Ташкент встретился с руководителем Администрации президента Сардором Умурзаковым.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik
. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в первый день официального визита в Узбекистан провел переговоры с руководителем Администрации президента Узбекистан Сардором Умурзаковым, сообщает
пресс-служба российского МИДа.
"Стороны обсудили российско-узбекистанские отношения, обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повесток дня в преддверии предстоящих мероприятий высокого уровня Шанхайской организации сотрудничества, функции председателя в которой в настоящее время выполняет Узбекистан", - говорится в сообщении МИД.
Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Ташкент для участия в в Совете министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).