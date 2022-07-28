https://uz.sputniknews.ru/20220728/nedropolzovateli-v-uzbekistane-poluchat-zemlyu-v-arendu-26605251.html

Недропользователи в Узбекистане получат землю в аренду

Недропользователи в Узбекистане получат землю в аренду

В республике сформируют перечень лиц, имеющих специальное разрешение.

2022-07-28T13:07+0500

2022-07-28T13:07+0500

2022-07-28T13:07+0500

общество

пользователь

узбекистан

земля

аренда

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ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. В Узбекистане будут предоставлять земельные участки для пользования недрами на основе права аренды. Данная мера предусмотрена указом президента от 27 июля "О мерах по внедрению эффективной системы диалога с субъектами предпринимательства и дальнейшему усилению их правовой защиты".Таким образом, в соответствии с документом Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей и хокимиятами областей в месячный срок сформируют:Также согласно указу, Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей поручено в месячный срок выделить Госкомитету по геологии и минеральным ресурсам соответствующие земельные участки на основе права постоянного пользования.После этого Госкомгеологии в месячный срок должен предоставить субъектам предпринимательства земельные участки, необходимые для пользования недрами, на основе права аренды.Помимо прочего, в соответствии с этим же указом Единый интерактивный портал "business.gov.uz" с 1 августа текущего года будет преобразован в информационный портал "Виртуальный офис предпринимателя". Портал будет круглосуточно принимать обращения предпринимателей, а также проводить тематические онлайн-обсуждения и опросы среди госорганов и субъектов предпринимательства.Читайте также:

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пользователь, узбекистан, земля, аренда