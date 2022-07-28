https://uz.sputniknews.ru/20220728/virtualnyy-ofis-predprinimatelya-zapustyat-s-avgusta-26599951.html

"Виртуальный офис предпринимателя" запустят с августа

"Виртуальный офис предпринимателя" запустят с августа

О том, как будет устроен новый портал для предпринимателей Узбекистана - читайте в нашем материале.

2022-07-28T11:19+0500

2022-07-28T11:19+0500

2022-07-28T11:26+0500

общество

офис

предприниматель

единый портал

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В Узбекистане с 1 августа запустят новый портал "Виртуальный офис предпринимателя". Данные меры будут предприняты в соответствии с указом, подписанным в среду президентом республики Шавкатом Мирзиёевым "О мерах по внедрению эффективной системы диалога с субъектами предпринимательства и дальнейшему усилению их правовой защиты".Таким образом, единый интерактивный портал business.gov.uz преобразуется в информационный портал "Виртуальный офис предпринимателя". Новый портал предоставляет следующие возможности:С 1 августа обращения на портале могут оставлять субъекты предпринимательства, служба cаll-центр при Торгово-промышленной палате, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей и помощники хокимов районов.Уполномоченным по защите прав предпринимателей будет установлен цифровой контроль за порядком и сроками рассмотрения обращений на портале, а также он будет принимать соответствующие меры воздействия по фактам правонарушений.Кроме этого, аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей увеличат на 15 человек, а предельную численность персонала установят в количестве 101 штатной единицы.Также до 1 сентября поручено разработать проект нормативно-правового акта, который предусмотрит упрощение требований к работе в сфере общепита и розничной торговли.Читайте также:Правительство Узбекистана отменило 422 постановления

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офис, предприниматель, единый портал, узбекистан