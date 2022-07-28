https://uz.sputniknews.ru/20220728/rossiyskie-uchenye-razrabotali-trenajer-masku-dlya-vosstanovleniya-posle-covid-19-26603007.html

Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19

Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19

Тренажер-маска была разработана в Самарском национальном исследовательском университет имени С.П. Королева.

2022-07-28T12:22+0500

2022-07-28T12:22+0500

2022-07-28T12:22+0500

россия

ученые

тренажеры

медицинская маска

россия

восстановление

коронавирус covid-19

университет

самара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0f/26227328_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_7598c4ff56471e262efecd6ea8eb060a.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, которую возможно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем организма после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Известно, что тренажер представляет собой специальную пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую рот и нос. Данный проект реализовали сотрудники инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора -​ то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина.​Согласно заявлению пресс-службы, новый тренажер занимает немного места, его просто взять с собой в дорогу. Маска прочно держится на лице с помощью крепления, ее можно использовать во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​Разработчики утверждают, что тренажер поможет улучшить состояние не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.Читайте также:

россия

россия

самара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, тренажеры, медицинская маска, россия, восстановление, коронавирус covid-19, университет, самара