https://uz.sputniknews.ru/20220728/rossiyskie-uchenye-razrabotali-trenajer-masku-dlya-vosstanovleniya-posle-covid-19-26603007.html
Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
Тренажер-маска была разработана в Самарском национальном исследовательском университет имени С.П. Королева.
2022-07-28T12:22+0500
2022-07-28T12:22+0500
2022-07-28T12:22+0500
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коронавирус covid-19
университет
самара
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ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, которую возможно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем организма после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Известно, что тренажер представляет собой специальную пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую рот и нос. Данный проект реализовали сотрудники инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав"."К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора - то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина.Согласно заявлению пресс-службы, новый тренажер занимает немного места, его просто взять с собой в дорогу. Маска прочно держится на лице с помощью крепления, ее можно использовать во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.Разработчики утверждают, что тренажер поможет улучшить состояние не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии."Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.Читайте также:
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ученые, тренажеры, медицинская маска, россия, восстановление, коронавирус covid-19, университет, самара
Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
Тренажер-маска была разработана в Самарском национальном исследовательском университет имени С.П. Королева.
ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik.
Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, которую возможно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем организма после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе COVID", - говорится в сообщении.
Известно, что тренажер представляет собой специальную пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую рот и нос. Данный проект реализовали сотрудники инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".
"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора - то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина.
Согласно заявлению пресс-службы, новый тренажер занимает немного места, его просто взять с собой в дорогу. Маска прочно держится на лице с помощью крепления, ее можно использовать во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.
Разработчики утверждают, что тренажер поможет улучшить состояние не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.
"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.