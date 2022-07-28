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https://uz.sputniknews.ru/20220728/rossiyskie-uchenye-razrabotali-trenajer-masku-dlya-vosstanovleniya-posle-covid-19-26603007.html
Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19
Тренажер-маска была разработана в Самарском национальном исследовательском университет имени С.П. Королева.
2022-07-28T12:22+0500
2022-07-28T12:22+0500
россия
ученые
тренажеры
медицинская маска
россия
восстановление
коронавирус covid-19
университет
самара
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ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, которую возможно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем организма после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.Известно, что тренажер представляет собой специальную пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую рот и нос. Данный проект реализовали сотрудники инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора -​ то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина.​Согласно заявлению пресс-службы, новый тренажер занимает немного места, его просто взять с собой в дорогу. Маска прочно держится на лице с помощью крепления, ее можно использовать во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​Разработчики утверждают, что тренажер поможет улучшить состояние не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.Читайте также:
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ученые, тренажеры, медицинская маска, россия, восстановление, коронавирус covid-19, университет, самара

Российские ученые разработали тренажер-маску для восстановления после COVID-19

12:22 28.07.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково. Архивное фото
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Тренажер-маска была разработана в Самарском национальном исследовательском университет имени С.П. Королева.
ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. Ученые Самарского университета разработали тренажер-маску, которую возможно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем организма после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Ученые и инженеры Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер, который можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе COVID", - говорится в сообщении.
Известно, что тренажер представляет собой специальную пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую рот и нос. Данный проект реализовали сотрудники инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​
"К нам обратилась одна из самарских компаний, выпускающая медицинские дыхательные тренажеры… Такие тренажеры выпускаются, как правило, в форме ингалятора -​ то есть, у них к дыхательной маске или к мундштуку присоединяется через трубку достаточно большой внешний блок с внутренним механизмом. Компания предложила нам разработать более компактный вариант тренажера - в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки. Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", - цитирует пресс-служба директора инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина.​
Согласно заявлению пресс-службы, новый тренажер занимает немного места, его просто взять с собой в дорогу. Маска прочно держится на лице с помощью крепления, ее можно использовать во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​
Разработчики утверждают, что тренажер поможет улучшить состояние не только при заболеваниях бронхов и легких, но и при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​
"Сеть внутренних каналов маски так рассчитана и выстроена, что, когда пользователь тренажера делает выдох, часть выдыхаемого углекислого газа остается внутри каналов и при последующем вдохе человек определенное количество CO2 вдыхает обратно. Углекислый газ - это природный расширитель сосудов, в результате в организме расширяются кровеносные сосуды, исчезают спазмы мелких сосудов, то есть, улучшается общее кровоснабжение, а в крови при этом еще и растет концентрация кислорода - организм реагирует на увеличение доли CO2 ростом числа эритроцитов, переносящих кислород", - приводит слова Зубрилина пресс-служба.
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