Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел КНР
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ван И прибыл в Ташкент для участия в Саммите министров иностранных дел ШОС.
ТАШКЕНТ. 28 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Китайский дипломат прибыл в Узбекистан для участия в Совете министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами", - сообщает Асадов.
Стороны также обменялись мнениями о перспективах углубления регионального взаимодействия и обсудили повестку предстоящего Совета.
Ранее в пресс-службе ШОС сообщили, что все восемь глав внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД. Оно пройдет 28-29 июля в Ташкенте.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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