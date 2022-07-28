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Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел КНР
Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел КНР
Ван И прибыл в Ташкент для участия в Саммите министров иностранных дел ШОС.
2022-07-28T12:45+0500
2022-07-28T12:45+0500
политика
узбекистан
китай
шавкат мирзиёев
ван и
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ТАШКЕНТ. 28 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Китайский дипломат прибыл в Узбекистан для участия в Совете министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.Стороны также обменялись мнениями о перспективах углубления регионального взаимодействия и обсудили повестку предстоящего Совета.Ранее в пресс-службе ШОС сообщили, что все восемь глав внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД. Оно пройдет 28-29 июля в Ташкенте.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан
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узбекистан, китай, шавкат мирзиёев, ван и

Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел КНР

12:45 28.07.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ван И прибыл в Ташкент для участия в Саммите министров иностранных дел ШОС.
ТАШКЕНТ. 28 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Китая Ван И. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Китайский дипломат прибыл в Узбекистан для участия в Совете министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами", - сообщает Асадов.
Стороны также обменялись мнениями о перспективах углубления регионального взаимодействия и обсудили повестку предстоящего Совета.
Ранее в пресс-службе ШОС сообщили, что все восемь глав внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД. Оно пройдет 28-29 июля в Ташкенте.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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