https://uz.sputniknews.ru/20220728/glava-mid-rossii-sergey-lavrov-pribyl-v-uzbekistan-26589608.html

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан

В аэропорту российского министра встретил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

2022-07-28T07:48+0500

2022-07-28T07:48+0500

2022-07-28T08:59+0500

политика

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владимир норов

ташкент

шос

заседание

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ТАШКЕНТ, 28 июл– Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане.В аэропорту российского министра встретил и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.В ходе двухдневного визита главы российского внешнеполитического ведомства запланированы участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС, переговоры с руководством республики, а также ряд двусторонних встреч "на полях".Напомним, с 28 по 29 июля в Ташкенте пройдет заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Ранее все восемь глав внешнеполитических ведомств стран ШОС подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД, где они обсудят актуальное положение дел в мире и регионе.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также: Замгенсека ШОС: все больше стран не желают жить по навязанным "правилам"В Самарканде пройдет женский форум ШОС – подробности

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мид рф, мид узбекистана, сергей лавров, владимир норов, ташкент, шос, заседание