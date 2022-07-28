https://uz.sputniknews.ru/20220728/ubejali-chtoby-ne-vernutsya-russkie-i-ukrainskie-bejentsy-na-zapade-26608742.html

Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе

Убежали, чтобы не вернуться: русские и украинские беженцы на Западе

Что общего у беженцев с Украины на Запад и сбежавших из России? Да, первых на порядок больше — оценка в районе пяти миллионов — и мотивы у них вроде бы разные.

2022-07-28T15:42+0500

2022-07-28T15:42+0500

2022-07-28T15:42+0500

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С Украины бегут, опасаясь за свою жизнь, — никто не хочет оказаться на линии фронта, а из России бегут, опасаясь за свой уровень жизни. Что же тут общего? Разве что ненависть к Путину, но и это в реальности важно лишь для небольшой части нашей новой эмиграции, ее политического актива.Но убежавших из Киева и Москвы сближает одна очень важная деталь — многие из них не хотят возвращаться домой. Как же так, ведь они сами говорят, что были вынуждены бежать, что это трагедия и ужас. Как же можно не мечтать вернуться — хотя бы потом, когда все закончится? Тем более что большинство уехавших с Украины на Запад (до 90 процентов, по данным ООН) это женщины и дети. Да и в опубликованном на днях опросе, проведенном Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сказано, что "большинство беженцев с Украины надеются вернуться домой как можно скорее".Но в этом же опросе сказано, что только 16 процентов респондентов планируют вернуться на Украину в ближайшие два месяца, еще 15 процентов "планируют остаться на Украине лишь временно, чтобы посетить семью, забрать необходимые вещи или помочь родственникам эвакуироваться". А две трети "рассчитывают остаться за границей, пока не утихнут боевые действия и не улучшится ситуация с безопасностью". Называя вещи своими именами: они хотят остаться за границей надолго, если не навсегда. Речь идет о миллионах людей, то есть это настоящий исход. В чем его причина?Нет, понятно, что людей сорвала с места спецоперация, но она не объясняет нежелания возвращаться домой. А вот "европейский путь", стремление стать частью Европы, несколько десятилетий опыта гастарбайтерства украинских граждан в Европе — объясняют. Украинская элита долгие годы вела людей в Европу (куда сама вывозила свои капиталы) — и когда выяснилось, что этот поход закончился катастрофой для Украины, многие уже не могут остановиться. Между родной землей под "москальским игом" (ведь так их учили) и эмиграцией они выберут жизнь на чужбине. Это трагедия — и лично для каждого из них, и для всего малороссийского народа, да и для триединого русского народа тоже. Ведь уезжают и украинцы-малороссы, и русские с украинскими паспортами — все наш общий генофонд. Представители которого готовы быть чернорабочими и сиделками в Европе вместо того, чтобы жить на своей земле (тем более — "захваченной москалями"), потому что, увы, многие из них и раньше задумывались об эмиграции на Запад.Да, в итоге многие из них вернутся, но множество осядет на Западе, растворившись в плавильном котле постхристианской цивилизации. Их личной вины в этом нет — есть трагедия, есть результат общественного воспитания, есть общее отношение к Украине как недогосударству. И есть преклонение перед Западом — что и объединяет их с нашими эмигрантами.Бежавшие из России после 24 февраля не хотели уезжать — они и здесь себя очень неплохо чувствовали. Богаче, образованнее среднего гражданина России — и даже среднего москвича и питерца (из двух столиц и была большая часть эмиграции). Согласно опубликованному на днях исследованию, проведенному "медиа для эмигрантов новой волны" OK Russians, из страны уехало около 300 тысяч человек — средний возраст 32 года, половина работает в ИТ-индустрии, доходы сильно выше среднего. Опрос проводился в начале апреля, но все равно дает представление о настроениях.Шестьдесят один процент планировали оставаться в эмиграции или переселяться в другие страны, 35 процентов "находились в замешательстве" — и только три процента планировали вернуться в Россию. Даже при всех поправках на время — через месяц после начала спецоперации многие из бежавших еще ждали катастрофического развития событий в России — понятно, что большинство уехавших не вернется. Ничего хорошего в этом нет — ни для них, ни для страны в целом.Или все же России это пойдет на пользу? Ведь, согласно тому же исследованию, более 86 процентов уехавших "следовали рекомендациям "Умного голосования" (то есть технологии Навального по "борьбе с режимом" — притом что в среднем по стране, по данным "Левада-центра", поддерживали "УМ" не более восьми процентов). То есть уехали потенциальные "революционеры", испугавшиеся в первую очередь того, что закроют границы и их призовут в армию (что бы они ни рассказывали про "не могу дышать", главным мотивом был именно страх). Уехали и из-за страха перед железным занавесом, который, впрочем, пытались опустить не изнутри страны, а извне.С занавесом ничего не получилось — то есть он существует только с Западом (а те ограничения, которые возникли из-за этого с сообщением и общением с остальным миром, будут постепенно устранены). Но ведь для новых эмигрантов Запад это и есть центр мира. Если он решил наказать Россию, значит, накажет, никто не сможет сопротивляться ему. Западу нужно верить. Как "Умному голосованию". И если Запад отключает Россию — тем хуже для России, значит, нельзя в ней оставаться. В общем, однова живем, рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше: и сотни тысяч молодых и успешных убежали из страны.Потому что не считали ее своей? Да нет, многие считали и даже любили, но не знали ни народ, ни страну, ни историю. Любили нечто воображаемое, "в европейском стиле", с высокими столичными зарплатами "для креативных" и ощущением себя как "человека мира", космополита, с жизнью в окружении таких же, как ты, с таким же вкусами и взглядами, с презрением к "среднероссийскому быдлу" и одновременной претензией на то, чтобы вправить ему мозги и организовать для него "правильную власть". И когда этот их мирок столкнулся с реальностью, они предпочли сбежать от реальности, чтобы попытаться жить так, как привыкли, но в каком-нибудь другом месте. Это не получится. По крайней мере, нас перестанут учить жить те, кто не чувствует себя одним целым с нашим народом, те, кто страдает комплексом "избранничества" и тяготился вынужденным пребыванием в одной стране с "отсталыми людьми".Но все равно — и беженцы с Украины, и уехавшие из России (за исключением совсем уж отмороженных русофобов) — это все "наши люди": русские (и малороссийские), пусть и с затуманенными мозгами и атрофированным патриотизмом. Их губит нелюбовь к своей Родине — общей для нас всех. Однако у всех у них есть шанс осознать, одуматься, измениться — и вернуться. А Родина, как мать, любит всех своих детей — даже непутевых, заблудших, и все равно примет их домой.

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2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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беженцы, запад, украина, россия