Всемирный голод без украинского зерна: реальность или пропаганда?

На фоне продовольственного кризиса Россия, Украина, Турция и ООН договорились о вывозе украинского зерна. Вопрос: есть ли у Украины это зерно?

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. В минувшую пятницу, 22 июля, Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. "Зерновая сделка" подразумевает, что в ближайшие недели вывоз продукции будет осуществляться по согласованным безопасным коридорам из трех подконтрольных Украине портов в Одессе, Черноморске и Южном.Запад долгое время убеждал мировую общественность в важности Киева в области продовольственных поставок и пытался доказать, что "блокировкой" украинского зерна Россия обрекает значительную часть населения планеты на голод.Обладает ли Украина заявленными запасами зерна, или же это обычная подмена фактов с целью дискредитации России – разбирался Sputnik."Россия обрекает мир на голод"Одной из главных и наиболее горячих тем в последнее время является продовольственный кризис, который своими действиями на Украине якобы "разгоняет" Россия, обрекая тем самым значительную часть мира на голод и смерть.В выражениях не стесняется никто – ни западные дипломаты, ни прозападные СМИ (об украинской стороне и говорить не стоит). "Россия превращает продовольствие в оружие и угрожает миру голодом, чтобы добиться отмены санкций", - подобные тезисы в последние пару месяцев звучат буквально из каждого утюга.Как Россия это делает по мнению Запада? Блокирует экспорт украинского зерна, не давая судам выйти из черноморских портов, а также ворует его (для последующей перепродажи), сжигает (вероятно, "чтобы не досталось врагу"), взрывает элеваторы, уничтожает запасы и разрушает транспортную инфраструктуру.Все это, как в один голос твердят западные СМИ и политики, ведет к катастрофическим последствиям для населения Земли, усугубляя и без того не лучшее положение мировой продовольственной безопасности.Звучит логично, ведь подкрепляется это все доводом, что Украина – один из крупнейших поставщиков зерна в мире.Практически в любой статье западных СМИ, разгоняющих панику, можно увидеть формулировки в духе: "Россия и Украина совместно обеспечивают порядка 30% поставок пшеницы на мировой рынок".Безусловно, это является правдой. Но убери из этого предложения Россию, и окажется, что украинские поставки хоть и остаются весомыми в мировом масштабе, но не являются жизненно важными.Россия является крупнейшим экспортером данной продукции и без упоминания рядом с ней Украины.Европа еще пожалеет, что не понимала по-венгерски >>>Подтвердить это можно, просто взглянув на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), находящиеся в открытом доступе.Зерновых культур достаточно много, но, раз в большинстве своем Запад вместе с Украиной горестно кричат о пшенице, то для примера возьмем именно ее.Россия является третьим производителем в мире и крупнейшим экспортером (поскольку Китай и Индия, лидирующие по объемам производства, всю свою пшеницу отправляют на внутренний рынок).По данным ФАО ООН, за 2020-й год РФ экспортировала 37,3 млн тонн пшеницы – доля России в мире составляет 20,4%. Доля Украины в то же время составляет менее 10% (18 млн тонн) и замыкает пятерку крупнейших стран-экспортеров.Поэтому в привязке к России украинские поставки кажутся действительно весомыми (вместе – аж 30% от мировых поставок), но без этой привязки объемы настолько внушительными уже не выглядят.Почему СМИ пишут об этом лишь в связке "Россия-Украина"? Видимо, чтобы нагнать жути и распиарить проблему вывоза украинского зерна как можно сильнее и мрачнее.Сложившуюся ситуацию они описывают действительно ужасающе. Кормящая чуть ли не весь мир Украина оказалось в таком положении, что, по оценкам ряда СМИ, политиков и даже президента страны Владимира Зеленского, на ее территории застряло порядка 25 млн тонн экспортного зерна.Президент "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) Николай Горбачев во время июньской конференции Международного совета по зерну и вовсе пошел дальше, заявив, что на подконтрольных Украине территориях находится около 30 млн тонн.Так ли это? Давайте разбираться.А есть ли у Украины зерно?По данным авторитетного украинского информационно-аналитического агентства "АПК-Информ", в 2021 году Украина произвела 83,7 млн тонн зерна.В первой половине минувшего сельскохозяйственного года (с 01.07.2021 по 31.12.2021) Украина экспортировала 32,2 млн тонн. До начала спецоперации – с 01.01.2022 по 24.02.2022 – продали за рубеж еще 11,1 млн тонн.Итого, за вычетом экспортированного зерна, на Украине на момент начала специальной военной операции должно было остаться 40,4 млн тонн.Далее, вычитаем из этого объема внутреннее потребление – то, что Украина "съедает" сама.IGC (International Grains Council) закладывает в этот пункт на прошедший сезон 27,8 млн тонн, USDA (Минсельхоз США) – 28,5 млн тонн. Если округлить до 28 млн тонн внутреннего потребления в год и грубо подсчитать потребление в месяц, то получится, что ежемесячно Украиной "съедается" примерно 2,3 млн тонн зерна. Итого, с начала июля прошлого года до конца февраля этого года – 18,7 млн тонн.Вычитаем и выясняем, что к началу спецоперации на Украине должно было остаться 21,7 млн тонн зерна.Повторим, что господин Зеленский в июне этого года озвучил объем "запертого" на Украине зерна, предназначенного для экспорта, в размере 25 млн тонн, а президент УЗА говорил о 30 млн тонн.С начала спецоперации и до конца сельскохозяйственного года прошло четыре месяца. Даже если допустить, что на фоне военных действий потребление сократилось вдвое (за счет оттока населения, уменьшения поголовья скота и т.д.), то за март-июнь Украина "съела" еще 4,6 млн тонн.Также, хоть в марте-июне экспорт и сократился, он все же не прекращался. За этот период, согласно открытым данным профильных украинских ведомств, из страны было вывезено 3,05 млн тонн зерна.Прибалтика подписалась на экономический суицид >>>Снова вычитаем – на конец сельскохозяйственного года Украина осталась примерно с 14 млн тонн.Такая упрощенная математика, построенная на анализе и догадках, привела нас к выводу, приблизительно совпадающему с данными, которые дает Минсельхоз США. По их информации, также находящейся в открытом доступе, Украина закончила сельскохозяйственный год с 13,4 млн тонн зерна.Интересно, на какие данные опирался президент США Джо Байден, рассказывая в июне этого года о необходимости вывоза с Украины порядка 20 млн тонн заблокированного Россией зерна, раз они почти вдвое разнятся с информацией американского Минсельхоза?Кстати, еще один интересный вопрос: почему американский Минсельхоз, собирающий подобную информацию и держащий ее в открытом доступе, до сих пор молчит? Они же знают правду, сами ее высчитали.Что не менее важно, эти объемы – 13-14 млн тонн, оставшиеся на Украине – тоже весьма условные. В них можно было бы поверить, если бы Украина являлась полностью свободной от коррупции страной, из которой по серым схемам не вывозится огромное количество зерна.К сожалению, это не совсем так, и из украинских зернохранилищ регулярно доносятся интереснейшие новости.Например, в июне 2020 года на Украине проводился аудит Госрезерва – украинской "заначки" на черный день. По его результатам оказалось, что резерв опустошен на 97%. Выяснилось, что мыши съели почти весь стратегический запас – порядка 2,7 тыс. вагонов-зерновозов.Оставшиеся в Госрезерве 3% зерна оказались гнилыми, непригодными для потребления. Очень избирательные на Украине мыши.А еще прожорливые грызуны пробрались в структуру Госрезерва в Тернопольской области, подчистую съев содержимое более 150 вагонов-зерновозов.Для понимания, средняя грузоподъемность вагона-зерновоза составляет 72 тонны. То есть, мыши умудрились съесть более 200 тыс. тонн зерна, тогда как один грызун в среднем съедает 3 грамма зерна в сутки (то есть, бесчинствовали в хранилищах около миллиарда особей).Другая интересная история посвежее – датированная концом прошлого года. Тогда на Украине заговорили о возможности ограничения экспорта зерна, поскольку власти очень увлеклись жаждой наживы и продали почти все, что было.Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироваться >>>Украинский эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук тогда заявляла, что в стране осталось всего 800 тыс. тонн продовольственной пшеницы, что страна банально не сможет прокормить себя простым хлебом (ежемесячная потребность в продовольственной пшенице, по ее словам, составляет примерно 500 тыс. тонн).А недавно украинские телеграм-каналы запустили новость, что офис президента Украины поручил СБУ срочно проверить все хранилища, поскольку зерно осталось только на бумаге. Отмечалось, что накануне спецоперации Госрезерв продал заграницу огромное количество пшеницы (только в период с 11 по 14 февраля якобы было отгружено почти 900 тыс. тонн).Косвенно эту версию недавно подтвердил украинский политолог Василий Вакаров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Эксперт со ссылкой на украинских брокеров заявил, что никакого зерна на Украине не осталось еще до начала спецоперации – все давно было вывезено и продано.Это лишь несколько примеров, но на деле их куда больше. Поэтому и в то, что на Украине не было украдено ни грамма зерна и к концу сельскохозяйственного года осталось 13-14 млн тонн, верится с трудом.Завершая эту часть материала, хотелось бы задаться риторическим вопросом: откуда насчитали 25-30 млн тонн, заявленные властями Украины, странами Запада, и прозападными СМИ?Видимо, где-то кто-то врет. И этот "кто-то", кажется, любит горилку и вышиванки.Как Украина будет оправдываться?В Стамбуле ранее прошли четырехсторонние переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН. Вопрос переговоров – организация вывоза зерна из черноморских портов Украины. По их итогам в минувшую пятницу были подписаны соответствующие соглашения.И пускай Россия никоим образом не мешала экспорту зерна (предлагалась уйма вариантов сделать это по суше, предлагалось разминировать порты, которые украинцы сами же и заминировали, тем самым заблокировав судоходство и пр.), Москва все равно демонстрирует свою готовность приложить максимум усилий для вывода украинского зерна на мировые рынки.Возникает вопрос: когда мир увидит, что на рынки не дошло и половины от заявленных 30 млн тонн украинского зерна, что тогда?А тогда, вероятно, начнутся оправдания, почву для которых Украина готовила все это время: "Россия украла наше зерно и продала", "Россия сожгла наши поля", "Россия разбомбила наши элеваторы, до отвала забитые зерном" и так далее.В целом, сегодня невооруженным глазом можно проследить тренд проукраинских СМИ.Одна из относительно свежих новостей, рассказанных украинскими изданиями – обстрел Синельниковского района (Днепропетровская область) вооруженными силами РФ и уничтожение элеватора с зерном.Запад не может победить Россию. Но хочет ее ликвидировать >>>Заголовки везде именно такие – про взрыв элеватора. "Попадания" по школьному двору, "уничтожение" лицея и прочее всем, видимо, поднадоело, поэтому эти детали можно оставить в конце новости одним предложением. А интересует сейчас всех тема зерна, и именно на этом Украина акцентирует внимание.Если разобраться, то данная новость, облетевшая все украинские СМИ, не стоит выеденного яйца – якобы уничтоженный элеватор способен вместить в себя всего 5 тыс. тонн зерна. На Украине, как выяснилось в ходе аудита, мыши в 40 раз больше съедают.Киев, к слову, и сам не стесняется уничтожать остатки своих запасов, чтобы потом, вероятно, обвинить в этом Россию.Например, немецкая журналистка Алина Липп, побывавшая в Мариупольском порту, собственными глазами увидела тонны зерна, которые при отступлении уничтожили ВСУ.Поверит ли в оправдания Украины Запад, когда зерно пойдет по Черному морю? Вероятнее всего, да. Во всяком случае в публичном пространстве.Ложь – как инструмент киевской политикиВсе, что мы разобрали выше – лишь верхушка айсберга. Пусть она и привлекает внимание сильнее всего прочего, но абсолютно аналогичные истории можно найти чуть ли не в любой сфере.Например, ряд украинских и западных СМИ взялись за пиар, казалось бы, мелкой темы – якобы из-за действий России на Украине глобальное предложение нута в этом году может сократиться аж на 20%. Сильно подорожает хумус!"Украина, как один из крупнейших в мире экспортеров нута" - само по себе звучит как начало глупого анекдота. Но об этом со всей серьезностью пишет казалось бы авторитетное издание The New York Times."Ноги" этой новости, по всей видимости, растут с вебинара с интересным названием "War in Ukraine. Grain & Oilseed Crop Forecast-2022".В ходе него аналитик зернового рынка "УкрАгроКонсалт" Марина Маринич заявила, что из-за военных действий на территории Украины в сезоне 2022/2023 производство нута на Украине сократится на 66,6% - с 9 млн тонн до 6 млн тонн.Для понимания, почему эти цифры взяты с потолка: ведущий производитель нута в мире – Индия – в 2020-м году вырастила порядка 11 млн тонн. Россия – входящая в десятку крупнейших стран-экспортеров нута – в последние годы продает за рубеж порядка 300 тыс. тонн нута.Украина же, которую вновь в связке с Россией по неведомым причинам назвали одним из крупнейших экспортеров данной продукции, в 2020 году по данным ФАО экспортировала всего 39 тыс. тонн.Кажется весьма странным, что при производстве в 9 млн тонн страна экспортировала всего 39 тыс. тонн.К слову, производство всех зернобобовых (а это культура, включающая в себя фасоль, нут, горох, чечевицу и много других типов) на Украине в 2021 году ознаменовалось общим объемом немногим больше 700 тыс. тонн (из которых почти 600 тыс. тонн – горох).Но, по всей видимости, западные СМИ, стремясь показать всему миру, как Россия якобы обрекает его на голод, не особо заинтересована в предоставлении правдивой информации. Ведь тогда окажется, что пропаганда не имеет под собой никаких оснований. Зато откровенная ложь – идеальное для нее подспорье.Продовольственный кризис – пора ли готовиться к голоду?Важно абстрагироваться от давления западной пропаганды и понимать, что продовольственный кризис и дефицит зерна – это не прямое следствие спецоперации.Еще во время пандемии COVID-19 пострадали цепочки поставок продуктов питания по всему миру и нарушились каналы сбыта. Цены на топливо и энергоресурсы, которые росли весь прошлый год, как на дрожжах, тоже сыграли свою роль.Аномальная жара в 2021 году, засуха и сильные наводнения уничтожали ключевые посевы в Америке и Европе.По данным ФАО ООН, в 2021 году цены на продовольствие выросли на 23,1%, продемонстрировав самый быстрый темп роста более чем за десятилетие.Еще в феврале текущего года - до начала спецоперации - ФАО ООН сообщала, что цены на продукты в годовом исчислении выросли на 20%, а стоимость мяса, молочных продуктов, круп, масла и сахара были самыми высокими с 1961 года с поправкой на инфляцию.Конечно, конфликт на Украине также влияет на развитие продовольственного кризиса, но он не является отправной точкой. И причина развития этого кризиса – не вина исключительно России, как об этом сегодня принято думать.Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме >>>Беспрецедентное санкционное давление на РФ оказывает на этот процесс как минимум не меньшее влияние. Пусть лидеры стран Запада в один голос с Украиной и заявляют, что санкции не затрагивают продовольственный сектор, что блокады вывозимых из России продуктов питания нет - они все же лукавят.Да, де-юре российский продовольственный экспорт под санкции не попадает, но финансовые ограничения и ряд прямых запретов де-факто все равно приравнивают его к санкциям.Например, существуют ограничения на заходы судов из РФ в европейские порты, на фрахт судов для российских операторов, на их страхование. Плюс существуют сложности прохождения платежей, а Россельхозбанк (крупнейший аграрный банк РФ) находится под санкциями и отключен от SWIFT. Расширяются ограничения и в отношении Сбербанка, доля агросектора в портфеле которого доходит до 25%.Так что, как бы нас не пытались убедить в обратном, своими санкциями Запад сам создает критическую ситуацию и провоцирует увеличение количества голодающих на планете.Вероятно, к Западу это осознание все же приходит – пусть публично о нем они и не говорят (и вряд ли когда-либо скажут).Сейчас, к общеевропейскому удивлению, выяснилось, что миру не хватает еды. Альтернативных источников, по всей видимости, снова (как и в ситуации с газом и нефтью) найти не удалось, поэтому ЕС ослабляет санкции в отношении российского продовольственного экспорта.Отдельно хотелось бы напомнить любителям порассуждать о том, как Россия вводит мир в состояние продовольственного кризиса, роста цен на продукты питания и повсеместного голода, что ФАО ООН ежемесячно публикует обновленный индекс продовольственных цен (ИПЦФ).Данный индекс отражает изменение международных цен на корзину продовольственных товаров. Формируется он на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп – на мясо, молочные продукты, зерновые, растительные масла и сахар.В частности, в июне этого года ИПЦФ на 2,3% меньше, чем был в мае. Снижение фиксируется уже третий месяц подряд – после рекордного показателя в марте индекс ежемесячно снижается. Да, он по-прежнему довольно высокий - значительно выше, чем в июне прошлого года (ситуация располагает) – однако тренд на его снижение задан.Что в итоге с зерном?Вернемся к кризису, который якобы разворачивается из-за "блокировки Россией украинского зерна". В этом году, по прогнозам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, урожай составит примерно 50 млн тонн.Это некритично – Украина долгие годы производила 35-45 млн тонн зерна в год, тогда как минувший сезон был сверхуспешным. Отвыкнуть от таких объемов они вряд ли успели.В России, кстати, в этом сезоне ожидается богатый урожай – порядка 130 млн тонн (рекорд был зафиксирован в 2017 году – 135,5 млн тонн). По пшенице рекорд прогнозируется уже в этом году – 87 млн тонн или более.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет готова поставить на мировые рынки свыше 50 млн тонн зерна (с урожая минувшего сезона на экспорт было отправлено порядка 37 млн).Так что, теоретически, РФ сможет заместить значительные объемы выпавшего украинского зерна на мировом рынке, а значит в сильно распиаренном вопросе важности вывоза украинского экспорта можно поставить точку.Западу впору подумать о том, что действительно влияет на развитие продовольственного кризиса.Читайте также: История, как индийская Украина потеряла свой Восток >>>

