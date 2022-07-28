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Узбекистан открыл рынок индийским товарам
Узбекистан открыл рынок индийским товарам
Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на ввоз некоторых индийских товаров. Индия готова сделать то же самое для узбекской продукции.
2022-07-28T19:21+0500
2022-07-28T19:21+0500
экономика
узбекистан
товары
индия
продукция
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на ввоз шести наименований индийских товаров, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).По данным ведомства, в этот список вошли бананы, манго, соя и рис. Индийская сторона в свою очередь рассматривает возможность предоставления разрешений для узбекской агропродукции. Это виноград, гранат, яблоки, хурма, перец чили, помидоры, миндаль и арбуз.Это стало известно по итогам переговоров вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Нарендрой Сингхом в четверг. В ходе встречи, прошедшей в Индии, отмечалось, что за последние несколько лет двум странам удалось диверсифицировать торговлю в аграрном секторе. При этом до сих пор сохраняется значительный незадействованный потенциал.Стороны сошлись во мнении о необходимости наращивания объемов товарооборота, в том числе путем создания дополнительных благоприятных условий для взаимного доступа продукции национальных сельхозпроизводителей на рынки двух стран, добавили в МИВТ.По данным госкомстата Узбекистана, объем экспорта плодоовощной продукции из республики в январе-июне вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 449,4 миллиона долларов. При этом крупнейшим рынком для узбекских овощей и фруктов по-прежнему остается Россия – 163,1 миллиона долларов (+11%).Читайте также:Бизнес-форум в Дели: Узбекистан и Индия наращивают сотрудничество
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узбекистан, товары, индия, продукция

Узбекистан открыл рынок индийским товарам

19:21 28.07.2022
© Foto : Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в Индии
Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Foto : Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на ввоз некоторых индийских товаров. Индия готова сделать то же самое для узбекской продукции.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на ввоз шести наименований индийских товаров, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).
По данным ведомства, в этот список вошли бананы, манго, соя и рис. Индийская сторона в свою очередь рассматривает возможность предоставления разрешений для узбекской агропродукции. Это виноград, гранат, яблоки, хурма, перец чили, помидоры, миндаль и арбуз.
Это стало известно по итогам переговоров вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Нарендрой Сингхом в четверг.
В ходе встречи, прошедшей в Индии, отмечалось, что за последние несколько лет двум странам удалось диверсифицировать торговлю в аграрном секторе. При этом до сих пор сохраняется значительный незадействованный потенциал.
Стороны сошлись во мнении о необходимости наращивания объемов товарооборота, в том числе путем создания дополнительных благоприятных условий для взаимного доступа продукции национальных сельхозпроизводителей на рынки двух стран, добавили в МИВТ.
По данным госкомстата Узбекистана, объем экспорта плодоовощной продукции из республики в январе-июне вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 449,4 миллиона долларов. При этом крупнейшим рынком для узбекских овощей и фруктов по-прежнему остается Россия – 163,1 миллиона долларов (+11%).
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