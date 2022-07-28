https://uz.sputniknews.ru/20220728/biznes-forum-v-deli-uzbekistan-i-indiya-naraschivayut-sotrudnichestvo--26615525.html

Бизнес-форум в Дели: Узбекистан и Индия наращивают сотрудничество

Бизнес-форум в Дели: Узбекистан и Индия наращивают сотрудничество

Стороны оценили торговый оборот и обсудили проекты.

2022-07-28T18:37+0500

2022-07-28T18:37+0500

2022-07-28T18:37+0500

политика

узбекистан

индия

сотрудничество

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Делегация республики приняла участие в узбекско-индийском бизнес-форуме, прошедшем в Индии, передает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.В своих выступлениях представители Узбекистана и Индии подчеркнули, что сотрудничество двух стран вышло на новый уровень. Так, за последние пять лет товарооборот вырос более, чем на 50%. При этом, цифра продолжает расти, и за первые шесть месяцев 2022 года взаимная торговля увеличилась еще почти на 30%, достигнув более $324,5 млн.Кроме того, узбекская сторона призвала активировать ранее неиспользованные направления сотрудничества. Среди них отметили: объединение агропромышленных секторов для создания предприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур и выпуска продовольственных товаров, IT-сектор и инвестиции в проекты в сфере инфраструктуры, совместное производство фармацевтических препаратов и их экспорт, партнерство в текстильной промышленности и производство строительных материалов.По результатам форума стороны подписали ряд документов в таких сферах как частная медицина и фармацевтика, производство обуви и кожаных изделий, а также подготовка высококвалифицированных специалистов.Читайте также:Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере образованияУзбекистан предложил провести совместный форум ШОС и ФАО

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узбекистан, индия, сотрудничество, бизнес-форум