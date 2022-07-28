https://uz.sputniknews.ru/20220728/uzbekistantsy-prinyali-uchastie-v-tseremonii-otkrytiya-derevni-sportsmenov-igr-deti-azii-26608168.html

Узбекистанцы приняли участие в церемонии открытия деревни спортсменов игр "Дети Азии"

Узбекистанцы приняли участие в церемонии открытия деревни спортсменов игр "Дети Азии"

Церемония открытия международных игр "Дети Азии" прошла в среду.

2022-07-28T14:41+0500

2022-07-28T14:41+0500

2022-07-28T14:41+0500

спорт

дети

азия

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Узбекистанская делегация приняла участие в церемонии открытия международных игр "Дети Азии" в среду. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.В красочном мероприятии участвовали представители стран-участниц соревнований: атлеты, тренеры, волонтёры, представители спортивных делегаций. Церемония открытия спортивной деревни проходила в амфитеатре и собрала более двух тыс. человек.Юных атлетов также поздравили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Международного комитета игр "Дети Азии" Владимир Максимов, глава Владивостока Константин Шестаков, руководитель дирекции VII Международных спортивных игр "Дети Азии" Эльмир Валитов.В период соревнований детский центр впервые в своей истории станет аналогом Олимпийской деревни. Там одновременно соберутся делегации 13 государств - Узбекистана, России, Армении, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Таиланда, Туркменистана.Выступления приморских творческих коллективов "Калинка", "Аура", "Апрель", "Ровесники", "Карамельки", а также ребят из Республики Саха (Якутия) украсили праздник. Юные танцоры и исполнители проделали большую работу на репетициях, чтобы сделать это шоу незабываемым. Они подготовили яркие концертные программы, чтобы выступать перед участниками игр на протяжении всей смены.Под мелодию гимна деревни спортсменов устроили финал праздничного вечера: небо над амфитеатром детского центра раскрасил красочный фейерверк.Юных спортсменов ожидает еще одно зрелищное мероприятие – в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" в четверг состоится церемония открытия VII Международных спортивных игр "Дети Азии", хедлайнерами которой станут известные артисты российской эстрады: Анет Сай, реппер ST, чемпион мира по битбоксу Вахтанг, артисты Королевского цирка Гии Эрадзе, творческие коллективы Приморского края.Напомним: VII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В играх примут участие спортсмены 13-16 лет из 13 государств и восьми субъектов России. Участники разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.Читайте также:

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дети, азия, узбекистанцы, участие, церемония, открытие, спортсмен, игры