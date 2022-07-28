https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-russkom-dome-nagradili-pobediteley-konkursa-mir-russkogo-slova-26595817.html

В Русском доме наградили победителей конкурса "Мир русского слова"

В Русском доме наградили победителей конкурса "Мир русского слова"

В конкурсе принимали участие 20 ребят со всего Узбекистана.

2022-07-28T09:54+0500

2022-07-28T09:54+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В среду в Русском доме в Ташкенте прошло награждение участников и победителей конкурса "Мир русского слова". Об этом сообщает пресс-служба представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.Также для присутствующих провели урок русского языка, который позволил им ощутить себя в атмосфере царской гимназии. На уроке ребята узнали об известном составителе первого русско-туземного букваря С.М. Граменицком, о лишних буквах русского алфавита и необыкновенных грамматических преобразованиях, которые русский язык потерпел за годы своего существования.Известно, что в конкурсе участвовали 20 человек со всех регионов страны. По сообщению Русского дома, они с большим интересом выполняли подготовленные организаторами нестандартные задания, для выполнения которых, участникам нужно было проявить смекалку и логическое мышление.Читайте также:Русский дом передал книги узбекистанской школе

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победители, конкурс, мир, узбекистан