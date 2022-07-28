https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-russkom-dome-nagradili-pobediteley-konkursa-mir-russkogo-slova-26595817.html
В Русском доме наградили победителей конкурса "Мир русского слова"
В Русском доме наградили победителей конкурса "Мир русского слова"
В конкурсе принимали участие 20 ребят со всего Узбекистана.
2022-07-28T09:54+0500
2022-07-28T09:54+0500
2022-07-28T09:55+0500
общество
победители
конкурс
мир
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1c/26592540_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8707c087ea05504cd59d034498e837b4.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. В среду в Русском доме в Ташкенте прошло награждение участников и победителей конкурса "Мир русского слова". Об этом сообщает пресс-служба представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.Также для присутствующих провели урок русского языка, который позволил им ощутить себя в атмосфере царской гимназии. На уроке ребята узнали об известном составителе первого русско-туземного букваря С.М. Граменицком, о лишних буквах русского алфавита и необыкновенных грамматических преобразованиях, которые русский язык потерпел за годы своего существования.Известно, что в конкурсе участвовали 20 человек со всех регионов страны. По сообщению Русского дома, они с большим интересом выполняли подготовленные организаторами нестандартные задания, для выполнения которых, участникам нужно было проявить смекалку и логическое мышление.Читайте также:Русский дом передал книги узбекистанской школе
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1c/26592540_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a179d4299dfedbe5f2b5727de9c6b519.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
победители, конкурс, мир, узбекистан
В Русском доме наградили победителей конкурса "Мир русского слова"
09:54 28.07.2022 (обновлено: 09:55 28.07.2022)
В конкурсе принимали участие 20 ребят со всего Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
В среду в Русском доме в Ташкенте прошло награждение участников и победителей конкурса "Мир русского слова". Об этом сообщает пресс-служба
представительства "Россотрудничества" в Узбекистане.
Также для присутствующих провели урок русского языка, который позволил им ощутить себя в атмосфере царской гимназии. На уроке ребята узнали об известном составителе первого русско-туземного букваря С.М. Граменицком, о лишних буквах русского алфавита и необыкновенных грамматических преобразованиях, которые русский язык потерпел за годы своего существования.
Известно, что в конкурсе участвовали 20 человек со всех регионов страны. По сообщению Русского дома, они с большим интересом выполняли подготовленные организаторами нестандартные задания, для выполнения которых, участникам нужно было проявить смекалку и логическое мышление.