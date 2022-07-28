https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-uzbekistane-prodlili-priem-oplaty-dlya-abiturientov-ne-uspevshix-oplatit-testy--26601546.html

В Узбекистане продлили прием оплаты для абитуриентов, не успевших оплатить тесты

В Узбекистане продлили прием оплаты для абитуриентов, не успевших оплатить тесты

Абитуриенты, не оплатившие тесты, считаются незарегистрированными и не будут допущены к вступительным экзаменам.

2022-07-28T12:01+0500

2022-07-28T12:01+0500

2022-07-28T12:01+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

тестирование

оплата

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сегодня последний день, когда абитуриенты могут оплатить тесты для вступительных экзаменов на бакалавриат в вузы, сообщает пресс-служба Государственного центра тестирования (ГЦТ).Накануне в Узбекистане завершилась онлайн-регистрация абитуриентов на бакалавриат высших учебных заведений на 2022/2023 учебный год.Однако прием оплаты для абитуриентов, которые не успели оплатить тесты, продлили на один день.Как сообщает ведомство, абитуриенты, которые пробуют поступить не в первый раз оплачивают только половину суммы за участие в испытаниях.Оплату в размере 150 тыс. сумов будут принимать до 18.00.Абитуриенты, не оплатившие тесты, считаются незарегистрированными и не будут допущены к вступительным экзаменам.Государственный центр тестирования (ГЦТ) уже подсчитал количество абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию.По данным ГЦТ, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет.Читайте также: Студенты из Узбекистана стали участниками проекта "Летний университет"Сборная Узбекистана сыграет на шахматной олимпиаде в Индии

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узбекистан, абитуриенты, тестирование, оплата