https://uz.sputniknews.ru/20220728/sbornaya-uzbekistana-sygraet-na-shaxmatnoy-olimpiade-v-indii-26591685.html
Сборная Узбекистана сыграет на шахматной олимпиаде в Индии
Сборная Узбекистана сыграет на шахматной олимпиаде в Индии
Общее количество участников во Всемирной шахматной олимпиаде составит 1733 человека.
2022-07-28T09:33+0500
2022-07-28T09:33+0500
2022-07-28T09:33+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Шахматисты Узбекистана представят страну на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде в Индии, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Узбекистана.Соревнования пройдут в индийском Ченнаи с 28 июля по 10 августа и будут включать в себя открытые и женские турниры, а также несколько мероприятий, направленных на популяризацию шахмат.В состав мужской команды вошли следующие международные гроссмейстеры: Абдусатторов Нодирбек, Якуббоев Нодирбек, Синдаров Джавахир, Вахидов Джахонгир и Вахидов Шамсиддин.В составе женской команды: гроссмейстер Якуббаева Нилуфар, мастер ФИДЕ Омонова Умида, гроссмейстер Курбонбоева Сарвиноз, мастер ФИДЕ Бобомуродова Мафтуна, Маликова Маржона.Общее количество участников составит 1 733 человека, из них 935 — в открытом, и 798 в женском зачете.Уточним, изначально Всемирная шахматная олимпиада 2022 года должна была пройти в Москве, однако была перенесена в Ченнаи в середине марта.Впервые шахматный турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950-го соревнования проводятся в формате двухгодичного цикла. Последний раз турнир проходил в 2018-м в Грузии.Читайте также: В Ташкенте прошел Молодежный турнир по шахматам — фотоСборная Узбекистана завоевала 72 медали на ЧА по тяжелой атлетике
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узбекистан, индия, олимпиада, шахматы
Сборная Узбекистана сыграет на шахматной олимпиаде в Индии
Общее количество участников во Всемирной шахматной олимпиаде составит 1 733 человека.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Шахматисты Узбекистана представят страну на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде в Индии, сообщает пресс-служба
Федерации шахмат Узбекистана.
Соревнования пройдут в индийском Ченнаи с 28 июля по 10 августа и будут включать в себя открытые и женские турниры, а также несколько мероприятий, направленных на популяризацию шахмат.
В состав мужской команды вошли следующие международные гроссмейстеры: Абдусатторов Нодирбек, Якуббоев Нодирбек, Синдаров Джавахир, Вахидов Джахонгир и Вахидов Шамсиддин.
В составе женской команды: гроссмейстер Якуббаева Нилуфар, мастер ФИДЕ Омонова Умида, гроссмейстер Курбонбоева Сарвиноз, мастер ФИДЕ Бобомуродова Мафтуна, Маликова Маржона.
Общее количество участников составит 1 733 человека, из них 935 — в открытом, и 798 в женском зачете.
Уточним, изначально Всемирная шахматная олимпиада 2022 года должна была пройти в Москве, однако была перенесена в Ченнаи в середине марта.
Впервые шахматный турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950-го соревнования проводятся в формате двухгодичного цикла. Последний раз турнир проходил в 2018-м в Грузии.