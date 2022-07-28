https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-uzbekistane-utverdili-poryadok-vydeleniya-subsidiy-molodym-lyudyam-s-invalidnostyu-26598721.html
В Узбекистане утвердили порядок выделения субсидий молодым людям с инвалидностью
В Узбекистане утвердили порядок выделения субсидий молодым людям с инвалидностью
Подробности о выделении субсидий молодым людям с ограниченными возможностями - читайте в нашем материале.
2022-07-28T10:57+0500
2022-07-28T10:57+0500
2022-07-28T10:57+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Административный регламент выделения субсидий молодым людям с инвалидностью утвержден постановлением правительства, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.Так, молодым людям с ограниченными возможностями будут выделять субсидию в размере до 50-кратного размера БРВ (до 15 млн сумов) на обучение профессиям, программированию, общеобразовательным предметам и иностранным языкам в негосударственных образовательных организациях.Кроме того, при необходимости и для покрытия расходов на проживание и транспорт, уточняет ведомство.Заявления на получение субсидии принимаются для текущего года с 1 августа 2022 года, далее — ежегодно начиная с 2023 года — с 10 января.Читайте также: Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августа
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, изменения, инвалиды
В Узбекистане утвердили порядок выделения субсидий молодым людям с инвалидностью
Подробности о выделении субсидий молодым людям с ограниченными возможностями — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Административный регламент выделения субсидий молодым людям с инвалидностью утвержден постановлением правительства, сообщает пресс-служба
Министерства юстиции Узбекистана.
Так, молодым людям с ограниченными возможностями будут выделять субсидию в размере до 50-кратного размера БРВ (до 15 млн сумов) на обучение профессиям, программированию, общеобразовательным предметам и иностранным языкам в негосударственных образовательных организациях.
Кроме того, при необходимости и для покрытия расходов на проживание и транспорт, уточняет ведомство.
Заявления на получение субсидии принимаются для текущего года с 1 августа 2022 года, далее — ежегодно начиная с 2023 года — с 10 января.