https://uz.sputniknews.ru/20220725/pravitelstvo-uzbekistana-otmenilo-422-postanovleniya---26501924.html
Правительство Узбекистана отменило 422 постановления
Правительство Узбекистана отменило 422 постановления
Документ разработан по инициативе Министерства юстиции.
2022-07-25T17:32+0500
2022-07-25T17:32+0500
2022-07-25T17:32+0500
общество
правительство узбекистана
постановление
министерство юстиции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по дальнейшей систематизации законодательной базы". В ходе систематизации нормативно-правовых актов утратили силу 422 постановления правительства.Из них 331 документ (90%) – это целостные постановления, а оставшийся 91 (10%) – отдельные пункты документов.Постановления аннулировали по следующим причинам:Читайте также:Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузыНалог от продажи квартиры: что необходимо знать
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MIA „Rosiya Segodnya“
правительство узбекистана, постановление, министерство юстиции узбекистана
Правительство Узбекистана отменило 422 постановления
Документ разработан по инициативе Министерства юстиции Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по дальнейшей систематизации законодательной базы". В ходе систематизации нормативно-правовых актов утратили силу 422 постановления правительства.
Из них 331 документ (90%) – это целостные постановления, а оставшийся 91 (10%) – отдельные пункты документов.
Постановления аннулировали по следующим причинам:
наличие аналогичных норм в документах, принятых позже;
несоответствие положений нормам документов, которые приняты позже;
утрата своей актуальности в результате отмены документов, имеющих более высокую юридическую силу;
признание утратившими силу документов, которые были изменены и дополнены постановлениями;
исполнение разовых, временно исполняемых поручений, установленных в постановлениях.