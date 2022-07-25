https://uz.sputniknews.ru/20220725/pravitelstvo-uzbekistana-otmenilo-422-postanovleniya---26501924.html

Правительство Узбекистана отменило 422 постановления

Правительство Узбекистана отменило 422 постановления

Документ разработан по инициативе Министерства юстиции.

2022-07-25T17:32+0500

2022-07-25T17:32+0500

2022-07-25T17:32+0500

общество

правительство узбекистана

постановление

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по дальнейшей систематизации законодательной базы". В ходе систематизации нормативно-правовых актов утратили силу 422 постановления правительства.Из них 331 документ (90%) – это целостные постановления, а оставшийся 91 (10%) – отдельные пункты документов.Постановления аннулировали по следующим причинам:Читайте также:Стало известно количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для поступления в вузыНалог от продажи квартиры: что необходимо знать

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

правительство узбекистана, постановление, министерство юстиции узбекистана