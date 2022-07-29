https://uz.sputniknews.ru/20220729/gensek-nok-vstretilsya-s-rukovoditelyami-delegatsiy-igr-deti-azii-26631357.html

Генсек НОК Узбекистана встретился с руководителями делегаций игр "Дети Азии"

Генсек НОК Узбекистана встретился с руководителями делегаций игр "Дети Азии"

Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.

2022-07-29T09:49+0500

2022-07-29T09:49+0500

2022-07-29T09:51+0500

спорт

игры

дети

азия

национальный олимпийский комитет узбекистана

генеральный секретарь

встреча

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. В четверг во Владивостоке прошла встреча руководителей делегаций, которые принимают участие в Международных спортивных играх "Дети Азии". Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что в мероприятии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и руководители делегаций. Узбекистан представлял Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.Стороны обсудили, как выявлять молодых талантов, а также совершенствование такого формата соревнований, дальнейшее увеличение количества видов спорта в играх и расширение их географии.Касимов отметил, что в этом году мероприятие было организовано на высоком уровне, и поделился, что делегация Узбекистана провела широкомасштабную подготовку, так как молодёжный спорт в республике получил всестороннюю поддержку со стороны президента Шавката Мирзиёева. Генсек НОК также сообщил, что участвующие в играх во Владивостоке атлеты потенциально являются тем поколением, которое будет представлять Узбекистан на IV юношеских Азиатских играх 2025 года в Ташкенте, и что узбекская сторона на состоявшемся в мае в столице страны совещании руководителей министерств и ведомств стран-участниц ШОС поддержит идею организации игр "Дети Азии" в этом регионе. Кроме этого, Касимов передал приветствие министра развития спорта Узбекистана Адхама Икрамова организаторам соревнований и отметил, что "Дети Азии" являются отличной платформой для молодых атлетов.Читайте также:

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