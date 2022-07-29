https://uz.sputniknews.ru/20220729/globalizm-perekoval-levyx-v-levakov-26633688.html

Глобализм перековал левых в леваков

Глобализм перековал левых в леваков

Не секрет, что у нас в стране много людей с левыми убеждениями.

2022-07-29T11:05+0500

2022-07-29T11:05+0500

2022-07-29T11:24+0500

колумнисты

россия

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Это естественно — ни одна другая западная идея не совпадала так хорошо с нашим врожденным стремлением к справедливости, равенству, реальной демократии. Несколько десятилетий левая идеология была мощным драйвером развития Советской России. Но сегодня некоторым ее адептам удалось вывернуть ее наизнанку. "Формально правильно, а по существу издевательство", как сказал бы товарищ Сталин, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Взять хотя бы специальную военную операцию. Это же борьба за независимость, за освобождение и нашей страны, и Украины от неоколониального гнета. В противостоянии с гигантским блоком НАТО Россия выглядит как Давид, вышедший с пращой против Голиафа. Ну ведь все, казалось бы, по марксистско-ленинским методичкам. Однако некоторым левакам это не заходит. Нет, говорят они, СВО — это нехорошо. Это "империализм".И начинается: рабочий класс, эксплуатация, классовые интересы, зловещие олигархи… Модный видеоблогер выпустил недавно передачу на два с половиной часа, в котором разоблачает как раз российский "империализм" на Украине. За десять дней ролик набрал десять миллионов просмотров.Не будем концентрироваться на том, сколько заработал блогер на таких насквозь капиталистических ресурсах, как соцсети. Это мелочно. Давайте по сути.В ролике продвигается сугубо левацкий нарратив про то, как нехорошие российские и украинские олигархи годами разжигали ненависть украинцев и русских, после чего замороченные ширнармассы полезли воевать друг с другом.Но погодите. Если с украинской стороны крики "москаляку на гиляку!" действительно шли в режиме нон-стоп, то с нашей стороны мы видели только бесконечные попытки примирения и умиротворения. Целый батальон украинских "экспертов" в российских СМИ и на телевизионных ток-шоу доносил нам точку зрения другой стороны. Мы уже подустали от этих экспертов, однако честно пытались во всем разобраться. Мы семь лет упрашивали Киев договориться с Донецком и Луганском и начать уже выполнять Минские соглашения. Руководство страны напрягало все международные связи на самом высоком уровне, лишь бы этот механизм наконец заработал.Цель всего этого? Чтобы трудящиеся Донецка, Луганска и других непокорных областей Украины хорошо жили, спокойно трудились и имели право говорить по-русски и учить по-русски своих детей. И еще чтобы Киев их не обстреливал и не бомбил. Где тут "империализм"?Учитывая ужасающее положение жителей Восточной Украины, это была скорее борьба с апартеидом, который развел у себя Киев. Сейчас мы все видим, что миролюбие не сработало. Что ж, теперь обеспечивать спокойную жизнь трудящихся ДНР и ЛНР будут российские военные.Такое впечатление, что многие современные леваки усвоили у дедушки Ленина только критику пресловутого "русского великодержавного шовинизма". Что бы ни делала Россия для своей пользы, это всегда будет шовинизм, милитаризм и империализм.В картине мира у этих товарищей существует гигантское слепое пятно. Они словно в упор не видят, что единственной агрессивной империей сегодня являются Соединенные Штаты Америки. На левацкой карте мира этого государства словно вообще нет.А ведь именно здесь за последние двадцать лет корпоративный капитал подмял под себя все политические институты. Монополизация уничтожила конкуренцию. Банки срослись с корпорациями. Этот финансово-промышленный олигархат стал назначать своих политиков-марионеток, а те — развязывать войны по всему земному шару.Ну то есть все по классике. Вы же читали дедушку Ленина? В очерке "Империализм как высшая стадия капитализма" он прекрасно показывает те же процессы, которые происходят сейчас в США. За сто лет не изменились даже названия корпораций и банков — это все те же старые добрые JPMorgan, General Electric и далее по списку. Не хватает разве что Microsoft и Facebook*.Мало этого. За последние годы оформилась и не раз была заявлена идеология американской исключительности. Под этим лозунгом Вашингтон устраивал войны, оккупировал и грабил десятки стран. В XX веке такое сращивание армии, ВПК и олигархата под лозунгом национальной исключительности называлось "фашизмом".Напомним классическое определение коммуниста Георгия Димитрова. Фашизм — это "открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала". Где у нас прописан сегодня финкап? Насколько я помню, это не Пушкинская площадь, это Уолл-стрит.Американские корпорации грабят трудящихся всего мира каждый день без перерыва на обед. На той же Украине Cargill, Dupont и Monsanto скупили за бесценок треть всех сельхозземель — 16,7 миллиона гектаров. (Пора бы, кстати, вернуть их трудовому народу Украины.) Но нет, левые в упор не видят американского империализма, они придумали себе российский.Да что далеко ходить! На миллионах просмотров ролика корпорация Google тоже ведь нехило подняла бабла. Нет, она не поделится этими деньгами с талантливым российским блогером, она оставит их себе. Потом заплатит с прибыли налоги в американскую казну. Вскоре из этой же казны проспонсируют производство каких-нибудь "Хаймарсов", пошлют их на Украину, там они будут убивать русских людей. Неожиданный результат остроумного контента, не правда ли?Нужно ли напоминать, что владелец Alphabet (хозяина Google) Эрик Шмидт годами обслуживает Пентагон, обеспечивает своими "инновациями" американскую армию и спецслужбы, обеспечивает вторжения США в самые разные страны мира?Интересно, что в 1930-1940-е годы левые всего мира отлично видели, где находится прямая и непосредственная угроза человечеству и сражались с ней, не щадя сил. Всемирное антифашистское сопротивление гитлеровскому режиму — это славные страницы нашей общей истории. Как же получилось, что идейные наследники этих героев, не боявшихся ни пыток, ни казней, выродились в каких-то унылых, инфантильных, запуганных "антифа"?Отчасти это общая проблема всей левой идеи. Боевая и прогрессивная в прошлом идеология еще в Советском Союзе стала превращаться в унылое начетничество. С годами оно становилось все более упадочническим.Я по возрасту вполне застала Советский Союз и на раз узнаю эти нудные интонации у современных товарищей. Это типичное советское ханжество, которое и привело нас к застою и развалу. Оно подавляло и вымораживало буквально все нормальные человеческие желания и стремления. Красивая одежда, своя машина, свой дом, свое дело — не, это все вещизм, материализм, советскому человеку это не надо. Любая яркая частная инициатива — хоть в творчестве, хоть в работе — гасилась этим начетничеством.Сегодня патентованные леваки точно так же пытаются гасить любое стремление России к лучшей жизни. Защита своих, "Крым наш", налаживание связей с промышленно развитыми районами Восточной Украины — ведь все это по факту чрезвычайно выгодная инвестиция в наше общее будущее. Историческая цель СВО — чтобы людям на Восточной Украине (и докуда там еще дойдут союзные войска) жилось лучше. От этого будет прямая выгода и нам, жителям России.Но нет, левацкая идеология не любит этого стремления к лучшей жизни. Не приведи Маркс, какой-нибудь российский предприниматель реконструирует в Донбассе завод. Он же на этом обогатится, это же фу. Подумаешь, появятся рабочие места, инфраструктура, хорошая жизнь для тысяч людей. Нет, хорошей жизни тоже быть не должно. Народные массы должны страдать — такова странная логика современных леваков.По этой логике, делать для своего преуспеяния — ни государству, ни отдельному человеку — вообще ничего нельзя. Можно только заниматься классовой борьбой. Но с этим сегодня засада. Трудящиеся массы откровенно не хотят лезть на баррикады. Миллионы людей предпочитают брать в ипотеку квартиры, строить дома, зарабатывать, преуспевать, развиваться. Революция на всем этом поставит крест. Мы в России это уже не раз проходили. Хочется передохнуть от революций век-другой, извините уж за наше мещанство.Неудивительно, что выродившаяся левая идея чрезвычайно зашла владельцам заводов, газет, пароходов. По всему миру давно уже сложился, можно сказать, "икорный Коминтерн". Это гламурные леваки, которые без устали треплются на темы классовой борьбы, обучая трудящихся шатать режимы и раскачивать лодку. Их без устали издают, ласкают и всячески окормляют транснациональные миллиардеры. Еще бы! Они разжигают классовую борьбу по всему свету, только не в Вашингтоне или Лондоне. Там-то все спокойно. Там только делят прибыли от чужих революций.Парадокс в том, что в тысячах километров от Украины традиционные олдскульные коммунисты понимают, что там происходит, гораздо лучше, чем многие наши соотечественники. Вьетнам и Никарагуа, Китай и Куба — там прекрасно видят, что Россия борется с американским неоколониализмом, что называется, за себя и за того парня. Они сами через это проходили.Точно так же поддерживают спецоперацию на Украине и миллионы левых в России. Они помогают народным республикам и нашим военным. Но дело даже не в партийной принадлежности. У нас миллионы беспартийных, условно говоря, "стихийно левых" людей. И они прекрасно видят, что СВО несет трудящимся Украины и России мир, достаток и хорошую жизнь. И скидываются в соцсетях на беспилотники для наших военных.Неслучайно на освобожденных землях бывшей Украины сегодня восстанавливают памятники Ленину, снесенные укронацистами. Да, как политик Ильич сделал немало ошибок — боролся с "великодержавным шовинизмом", насильственно украинизировал исконно русские области, как не в себя раздавал нацокраинам наши земли. Донбасс тоже стал жертвой его причудливой нацполитики.Однако сегодня Ленин ведь не столько политик, сколько символ — понятный миллионам людей от Гаваны до Ханоя, от Сантьяго до Москвы. Символ равенства, социальной справедливости, мирной жизни для людей труда. И, конечно же, победы над фашизмом — без коммунистов мир никогда не одолел бы этого монстра.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

россия

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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