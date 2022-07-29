https://uz.sputniknews.ru/20220729/gosfond-podderjki-predprinimateley-okazal-finpomosch-na-13-trln-sumov-26630484.html

Госфонд поддержки предпринимателей оказал финпомощь на 1,3 трлн сумов

Госфонд поддержки предпринимателей оказал финпомощь на 1,3 трлн сумов

Результатом финансовой поддержки будет создание более 29 тыс. новых рабочих мест.

2022-07-29T09:25+0500

2022-07-29T09:25+0500

2022-07-29T09:25+0500

экономика

госфонд

финансы

помощь

сум

рабочие места

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24363517_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86b078a891839ba4cebca0970d7736dd.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев этого года Государственный фонд поддержки предпринимателей оказал финансовую помощь 3 735 проектам на сумму 1,3 трлн сумов, в том числе 810 млрд сумов по 891 проекту были выплачены в виде гарантии, а 443 млрд сумов по 2 844 проектам – как возмещение. Об этом на брифинге в АИМК рассказал начальник управления фонда Шавкат Усманов.В результате реализации этих проектов, которым Госфонд оказал финансовую поддержку, будет создано 29 528 новых рабочих мест. Таким образом, в сфере сельского хозяйства их количество составит 7 286, в сфере промышленности – 8 882, в сфере услуг будет создано 6 796 рабочих мест.Известно, что Госфонд оказывает два вида финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства: гарантия и компенсация. Гарантия – это обязательство, возлагающее на Фонд ответственность за выполнение обязательств заемщика перед коммерческим банком. Компенсация – возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным банками предпринимателям.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госфонд, финансы, помощь, сум, рабочие места