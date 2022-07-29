https://uz.sputniknews.ru/20220729/gosfond-podderjki-predprinimateley-okazal-finpomosch-na-13-trln-sumov-26630484.html
Госфонд поддержки предпринимателей оказал финпомощь на 1,3 трлн сумов
Госфонд поддержки предпринимателей оказал финпомощь на 1,3 трлн сумов
Результатом финансовой поддержки будет создание более 29 тыс. новых рабочих мест.
2022-07-29T09:25+0500
2022-07-29T09:25+0500
2022-07-29T09:25+0500
экономика
госфонд
финансы
помощь
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рабочие места
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев этого года Государственный фонд поддержки предпринимателей оказал финансовую помощь 3 735 проектам на сумму 1,3 трлн сумов, в том числе 810 млрд сумов по 891 проекту были выплачены в виде гарантии, а 443 млрд сумов по 2 844 проектам – как возмещение. Об этом на брифинге в АИМК рассказал начальник управления фонда Шавкат Усманов.В результате реализации этих проектов, которым Госфонд оказал финансовую поддержку, будет создано 29 528 новых рабочих мест. Таким образом, в сфере сельского хозяйства их количество составит 7 286, в сфере промышленности – 8 882, в сфере услуг будет создано 6 796 рабочих мест.Известно, что Госфонд оказывает два вида финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства: гарантия и компенсация. Гарантия – это обязательство, возлагающее на Фонд ответственность за выполнение обязательств заемщика перед коммерческим банком. Компенсация – возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным банками предпринимателям.Читайте также:
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госфонд, финансы, помощь, сум, рабочие места
Госфонд поддержки предпринимателей оказал финпомощь на 1,3 трлн сумов
Результатом финансовой поддержки будет создание более 29 тыс. новых рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. За первые шесть месяцев этого года Государственный фонд поддержки предпринимателей оказал финансовую помощь 3 735 проектам на сумму 1,3 трлн сумов, в том числе 810 млрд сумов по 891 проекту были выплачены в виде гарантии, а 443 млрд сумов по 2 844 проектам – как возмещение. Об этом на брифинге в АИМК рассказал начальник управления фонда Шавкат Усманов.
В результате реализации этих проектов, которым Госфонд оказал финансовую поддержку, будет создано 29 528 новых рабочих мест. Таким образом, в сфере сельского хозяйства их количество составит 7 286, в сфере промышленности – 8 882, в сфере услуг будет создано 6 796 рабочих мест.
Известно, что Госфонд оказывает два вида финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства: гарантия и компенсация. Гарантия – это обязательство, возлагающее на Фонд ответственность за выполнение обязательств заемщика перед коммерческим банком. Компенсация – возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным банками предпринимателям.